Victor Socaciu, audiat la DIICOT, in dosarul medicului Mihai Lucan

Cantaretul Victor Socaciu este audiat luni dimineata, la DIICOT, in calitate de martor, in dosarul medicului Mihai Lucan. Socaciu a primit doi rinichi intr-o operatie din 2009.





Victor Socaciu a primit doi rinichi, in 2009, de la o fetita de 10 ani intrata in moarte cerebrala, in conditiile in care existau copii care ar fi putut beneficia de acest transplant.





Socaciu a sustinut ca nu a avut un tratament preferential si ca, a facut analize la profesorul Lucan si dupa cateva luni a fost chemat pentru ca se ivise ocazia transplantului, constatatandu-se "o foarte buna compatibilitate", scrie News.ro.









Actorul Alexandru Arsinel a fost audiat saptamana trecuta la DIICOT in dosarul medicului Mihai Lucan. Alexandru Arsinel a fost supus unui transplant de rinichi in anul 2013, iar Lucan a fost acuzat ca l-a operat pe Arsinel "peste rand", bagandu-l in fata altor pacienti aflati de ani de zile pe lista de asteptare pentru transplant.









In 21 decembrie, Mihai Lucan, fiul acestuia, directorul administrativ al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj, Dan Emil Fofiu - Sanpatreanu si directorul economic Sanda Rodica Baciu au fost retinuti pentru 24 de ore de catre procurorii DIICOT, pentru delapidare si constituirea unui grup infractional organizat. In 22 decembrie, magistratii Tribunalului Bucuresti au respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a fostului sef al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj si a fiului acestuia, hotarand sa fie plasati sub control judiciar. In prezent, Mihai Lucan se afla in arest la domiciliu.





Conform procurorilor, membrii grupului au prejudiciat Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, inclusiv prin folosirea unui aparat utilizat in tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapie, aparat care a fost transferat la clinica privata fara acte, consumabilele necesare find achitate tot de institut. Astfel au fost tratati 159 de pacienti, findu-le percepute sume cuprinse intre 3.000 si 6.700 euro/interventie.