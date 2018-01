Elevii si prescolarii se intorc luni la scoala. Urmatoarea vacanta va fi in februarie.  Oralul la BAC 2018: inscrieri si examen

Elevii si prescolarii se intorc la cursuri, luni, dupa vacanta de iarna care a inceput in 23 decembrie. Ei vor intra din nou in vacanta, pentru o saptamana, la inceputul lunii februarie. Tot in februarie, elevii de clasa a XII-a incep probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului, pentru care inscrierile se fac in saptamana 29 ianuarie - 2 februarie, relateaza News.ro.





Acest an scolar insumeaza 176 de zile lucratoare (35 de saptamani).





Potrivit ordinului ministrului Educatiei privind structura acestui an scolar, urmatoarea vacanta - intersemestriala - va fi intre 3 si 11 februarie 2018.





Primul semestru se va incheia in 2 februarie 2018, iar semestrul al doliea va incepe in 12 februarie si se va incheia in 15 iunie.





Urmatoarele vacante ale elevilor sunt programate astfel: vacanta intersemestriala (3 - 11 februarie 2018), vacanta de primavara (31 martie - 10 aprilie 2018) si vacanta de vara (16 iunie - 9 septembrie 2018).





Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar se incheie in 25 mai, iar pentru clasa a VIII-a, in 8 iunie.





Probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului vor avea loc in luna februarie, iar examenele scrise incep in 25 iunie, conform calendarului anuntat de Ministerul Educatiei Nationale. Inscrierile pentru sustinerea examenului in prima sesiune se fac in saptamana 29 ianuarie - 2 februarie.





Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe luni, 12 februarie, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Proba va continua in data de 13 februarie si va fi urmata de evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna (14 ¬ 15 februarie). In zilele de 16, 19 si 20 februarie este programata evaluarea competentelor digitale (proba D), iar in perioada 21-22 februarie se va desfasura evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala (proba C). Prima proba scrisa - Limba si literatura romana - Ea) - va avea loc luni, 25 iunie. Proba la Limba si literatura materna - Eb) este programata marti, 26 iunie, iar proba Ec) ¬ proba obligatorie a profilului, miercuri, 27 iunie. Ultima proba scrisa - la alegere a profilului si specializarii - proba Ed) ¬ se va desfasura vineri, 28 iunie. Afisarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie (pana la ora 12:00) si este urmata de depunerea contestatiilor (orele 12:00 - 16:00). Intre 5 si 8 iulie vor fi solutionate contestatiile, in timp ce afisarea rezultatelor finale este prevazuta pentru data de 9 iulie.





Evaluarile nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a se vor desfasura in intervalul 7 - 24 mai.





Astfel, evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a (EN II) va avea loc in perioada 7 - 10 mai. Probele scrise la limba romana si limba materna sunt programate in 7 mai, fiind urmate a doua zi de testele de citire la cele doua discipline. Proba de matematica este prevazuta pentru data de 9 mai, in timp ce proba de limba romana (scris si citit) pentru elevii din randul minoritatilor nationale se va desfasura in data de 10 mai. Evaluarea competentelor fundamentale dobandite in ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) are urmatorul calendar: limba romana (15 mai), matematica (16 mai) si limba materna (17 mai). Elevii claselor a VI-a vor sustine evaluarea competentelor fundamentale dobandite in ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) in zilele de 23 mai (limba si comunicare) si 24 mai (matematica si stiintele naturii). Conform Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, rezultatele EN II se comunica parintilor si sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de invatare ale elevilor. La finalul ciclului primar, rezultatele EN IV sunt utilizate si pentru diagnoza de sistem la nivelul acestui tip de invatamant, iar la finalul clasei a VI-a, rezultatele au ca scop elaborarea planurilor individualizate de invatare ale elevilor si preorientarea scolara. De asmenea, se comunica parintilor.





Evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a va incepe mai devreme cu o saptamana in acest an scolar. Astfel, prima proba scrisa a Evaluarii nationale (Limba si literatura romana) va avea loc in data de 11 iunie, urmatoarea proba scrisa (Matematica) se va desfasura in 13 iunie, iar ultima proba (Limba si literatura materna) va fi organizata in 14 iunie.

Primele rezultate vor fi afisate in 19 iunie (pana la ora 12:00), iar in aceeasi zi pot fi depuse contestatiile, care vor fi solutionate in perioada 20 - 22 iunie. Examenul se va incheia sambata, 23 iunie, cu afisarea rezultatelor finale. Anul trecut, Evaluarea Nationala a inceput in 19 iunie, primele rezultate au fost afisate in 26 iunie, iar rezultatele finale au fost afisate in 30 iunie.





Programul national "Scoala altfel¬, cu durata de cinci zile consecutive lucratoare, poate fi derulat pana in 31 mai, pe baza unei planificari care ramane la decizia scolilor. Desfasurarea programului "Scoala altfel¬ nu coincide cu perioada alocata sustinerii tezelor semestriale.