Atac al lui Eugen Teodorovici la adresa lui Mihai Tudose si a ministrilor care il sustin pe premier

"Am urmarit cu atentie ceea ce s-a intamplat in 2017 si de la inceputul acestui an si, totusi, mai sper ￯ (...) Politicieni care, nefiind capabili sa-si demonstreze eficienta in functia in care au fost investiti, cauta sa se afirme astazi vorbind despre "seriozitatea cu care trebuie discutata democratizarea puterii de decizie in partid", despre cum "premierul poarta responsabilitatea deciziilor guvernamentale care ar trebui adoptate in Guvern" si altele asemenea. Cata lipsa de maturitate politica si, mai ales, profesionala reiese din linguseala adresata premierului, prin care se atribuie exclusiv acestei guvernari reusita desemnarii autoritatilor de management sau a primirii banilor europeni din exercitiul financiar 2014-2020. Nici macar nu merita osteneala de a-i mai aminti (pentru a cata oara?) actualului ministru delegat al fondurilor europene ca acestea nu reprezinta nicidecum reusite, acreditarea realizandu-se cu intarziere si oricum nu in mandatul acestuia, iar marea parte din fondurile europene primite de Romania si gestionate de domnia sa fiind aferente proiectelor fazate din exercitiul financiar anterior. Totusi, ar fi interesant ca principalul responsabil de situatia dezastruoasa privind fondurile europene sa precizeze care este tinta de absobtie pe care si-a propus-o pentru anul in curs si pentru anul urmator, avand in vedere ca cea de anul trecut a fost ratata", afirma senatorul PSD intr-un mesaj postat pe Facebook, referindu-se la ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica.Teodorovici continua atacul, de aceasta data la adresa ministrului Transporturilor, Felix Stroe, care si-a declarat si el sustinerea pentru Mihai Tudose, afirmand ca "premierul are responsabilitatea actului de guvernare, dar trebuie sa aiba si decizia"."La fel de indepartata de realitate este si promisiunea ministrului Transporturilor, care doreste sa ne faca sa visam ca metroul pana la aeroportul Otopeni va fi operational pana la jumatatea anului 2020. Acestei promisiuni lipsita de respect fata de noi toti nu-i dau crezare nici macar angajatii domniei sale, asa cum cauta sa explice chiar unul dintre secretarii de stat, care, in noiembrie 2017, declara ca CFR ar fi prevazut pentru 2018 banii necesari realizarii celor 2 km de cale ferata care sa asigure legatura cu aeroportul Otopeni", afirma fostul ministru PSD. El il critica si pe ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, spunand ca "declaratiile de genul ¬ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile in care acest Guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent¬, ar trebui inlocuite cu discutii aplicate, profesioniste, centrate pe masuri si tinte concrete". Urmatorul ministru criticat de Teodorovici este cel al Finantelor: "Ce semnal de stabilitate si predictibilitate a masurilor fiscale, de profesionalism in domeniul fiscal-bugetar ne poate da un ministru de finante care a ajuns in situatia stanjenitoare de a izbucni in lacrimi in momentul in care vorbea despre masurile adoptate de Guvern, incercand astfel sa acopere incapacitatea argumentarii acestora. De ce s-a refuzat schimbarea acestui ministru, care nu a fost capabil sa adopte nici macar o masura de incurajare si stimulare a mediului de afaceri, care nu a fost capabil sa previna situatia generata de mesajul premierului de instigare la ura intre cetateni si multinationale, intre cetateni si sistemul bancar, intre companiile de stat si cele private? Care sunt argumentele premierului Tudose pentru mentinerea in functie a acestui ministru de finante?".