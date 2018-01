Iasi: Proprietarul cainilor care a atacat trei oameni pe strada avea dosar penal dupa ce animalele atacasera si alte persoane, saptamana trecuta

Cainii sunt detinuti legal de o femeie de 60 de ani, pe numele careia politistii au deschis dosar penal dupa ce animalele au atacat duminica trei persoane.Dupa incident, cainii au fost dusi de o echipa a serviciului de ecarisaj din Iasi la padocul situat la marginea municipiului."Pe numele femeii a fost deschis un dosar penal in urma incidentului de astazi (duminica - n.r.). In urma cu o saptamana, pe numele aceleiasi femei a mai fost deschis un dosar penal in urma unei sesizari potrivit careia respectivele animalele ar fi iesit din curte si ar fi atacat niste oameni, fara a-i rani insa", a declarat Anca Vajiac, purtatorul de cuvant al Politiei judetului Iasi.In starea cea mai grava este un barbat care a fost muscat in zona genitala, el sarind in ajutorul tinerei atacate initial. Barbatul a fost dus la Spitalul C.I.Parhon din municipiu, unde a fost supus unei interventii chirurgicale, iar medicii sustin ca evolutia starii lui de sanatate este favorabila.Tanara ranita are 22 de ani si a fost dusa la Spitalul Sfantul Spiridon, cu plagi muscate la maini si la picioare. O a treia persoana, un barbat de 66 de ani, a fost muscat de un picior si se afla, de asemenea, la Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi.