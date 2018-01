Constanta: Politia a deschis o ancheta dupa ce un caine ar fi fost impuscat dintr-o masina

Proprietarul cainelui a povestit, pe Facebook, ca sambata iesise cu animalul la plimbare si se afla pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanta. La un moment dat, o masina care trecea pe langa ei a incetinit, iar o persoana aflata in autoturism a scos pe geam o arma si a tras in directia cainelui.In urma incidentului, animalul s-a speriat si a luat-o la fuga, fiind prins de catre stapan, care l-a dus la o clinica veterinara pentru ca a fost ranit la fata. Cadrele medicale spun ca nu au gasit fragmente metalice in corpul animalui, dar au identificat cateva urme care seamana cu praful de pusca.Politistii au deschis dosar penal pentru infractiunea de ranire a animalului, continuand cercetarile pentru identificarea persoanei care a ranit cainele, dar si pentru stabilirea imprejurarilor in care a avut loc incidentul.