VIDEO UPDATE Iasi: Doi caini au scapat dintr-o curte si au atacat trei persoane, una fiind acum in stare grava

In timp ce trecea prin zona, fata a fost atacata de cei doi caini, iar in apararea victimei a sarit tatal ei, fiind muscat de mana si de fata. Un al doilea barbat, vecin cu ambele victime, a fost atacat de caini, acesta fiind muscat in zona genitala.Proprietara celor doi caini care au sarit gardul unei curti din zona Splai Bahlui si au muscat trei persoane a fost dusa la audieri la Sectia 2 Politie, cel mai probabil pe numele acesteia urmand a fi intocmit un dosar penal, potrivit Agerpres.Un echipaj al hingherilor i-a luat atat cei doi caini care au agresat persoanele, cat si pe un al treilea care se afla in curte. Vecinii spun ca un incident similar ar fi avut loc in urma cu cateva luni.