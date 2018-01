Parchetul General verifica dosarele penale ale lui Valentin Riciu, consilierul ministrului Carmen Dan

Procurorii Parchetului General au decis sa verifice tocmai modul in care si-au facut treaba procurorii de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 3, unde sunt doua dosare pe numele lui Valentin Riciu, si cei de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 4.In prezent consilieri al ministstrului de Interne, Carmen Dan, el este cercetat in trei dosare penale pentru abuz in serviciu, inselaciune si ultraj, mai noteaza sursa citata.