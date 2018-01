Vaslui: Copil de un an, intoxicat cu fum dupa ce fratele sau a provocat in joaca un un incendiu

Un copil in varsta de un an, din comuna vasluiana Vetrisoaia, s-a intoxicat cu fum, duminica dimineata, in urma unui incendiu provocat de fratele sau mai mare, care s-a jucat cu chibriturile si a dat foc unor materiale textile din locuinta, informeaza Agerpres. Potrivit autoritatilor, familia a apelat la numarul de urgenta 112, dupa ce a gasit copilul in stare de inconstienta.





"La fata locului s-a deplasat un echipaj al Serviciului de Ambulanta, care a avut nevoie de sprijinul TIM. In prezent, copilul este constient, iar medicii au decis transferul lui la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din judetul Iasi pentru investigatii suplimentare. Le multumesc tuturor cadrelor medicale care au depus eforturi uriase pentru a-l salva pe micut", a declarat prefectul judetului Vaslui, Eduard Popica.





Incendiul nu a necesitat interventia pompierilor, el fiind stins de parinti.