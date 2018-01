UPDATE Giurgiu: Consilier judetean PNL, arestat pentru camatarie / In declaratia de avere a lui Boerescu apar patru imobile din Bucuresti si peste 160 de terenuri

In declaratia sa de avere sunt trecute peste 160 de terenuri si patru imobile detinute in Bucuresti, dar nu este mentionat niciun imprumut pe care l-ar fi acordat. Ultima sa declaratie de avere, atasata acestui articol.Pe contul de Facebook Mihnea Boerescu, la ocupatie, este scris "Consilier Judetean Giurgiu, Developer, Proprietar de terenuri, Investitor, Business Angel"."Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Giurgiu, efectueaza cercetari, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin - Vale, fata de un barbat, de 45 ani, din comuna Bolintin Deal, judetul Giurgiu, banuit de comiterea infractiunii de camata.La data de 5 ianuarie a.c., in baza mandatelor emise de Judecatoria Bolintin Vale, politistii Serviciului de Investigatii criminale au efectuat doua perchezitii domiciliare la doua imobile din judetele Giurgiu si Ilfov, in urma carora au fost ridicate mai multe documente.Fata de persoana in cauza exista suspiciunea ca, in nume propriu, dar si prin intermediul altor persoane, incepand cu anul 2009, a dat bani cu camata, ca indeletnicire, fara a avea o calitate autorizata in acest sens.Totodata, din cercetari a reiesit ca imprumuturile ar fi fost disimulate in mai multe acte notariale, reusind astfel sa deposedeze persoanele vatamate de mai multe proprietati si bunuri constand in imobile, terenuri si autoturisme.La data de 12 ianuarie a.c., fata de persoana in cauza a fost luata masura retinerii, iar in ziua de 13 ianuarie a.c. barbatul a fost prezentat judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Bolintin Vale, care a dispus masura preventiva a arestului la domiciliu pe o durata de 30 de zile."------------------------Amintim si ca, saptamana trecuta, liderul PNL Giurgiu, Marin Anton, fost deputat si secretar de stat in Ministerul Transporturilor a fost trimis in judecata de DNA pentru ca ar fi luat o mita de aproape 23.000.000 lei de la compania care a realizat noul terminal al Aeroportului Otopeni.