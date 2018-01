Organizatia controlata de vicepremierul Ciolacu se pozitioneaza de partea premierului. Mesaj de la PSD Buzau

"Avem o Guvernare buna si un premier capabil sa implementeze programul de guvernare votat de romani! Guvernul Tudose are toata sustinerea mea! A demonstrat ca poate asigura o guvernare eficienta, ca echipa de guvernare are foarte multe realizari, bazate si pe o stransa colaborare cu administratia publica locala.Romania are nevoie de o guvernare stabila! Un guvern nu poate asigura cresterea economica si dezvoltarea tarii daca nu are continuitate in activitate!Sa nu uitam ca ne aflam in Anul Centenarului si este foarte important sa demonstram ca suntem uniti si vom duce la indeplinire toate promisiunile facute romanilor!", scrie Neagu pe pagina sa de Facebook.