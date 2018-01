Iasi: Scandal provocat de un fost preot prins beat la volan si urmarit de politisti; el a spus ca masina era condusa de Dumnezeu

Barbatul, originar din comuna ieseana Costuleni, era imbracat in haine de preot, desi a fost caterisit in urma cu ceva timp, si s-a urcat la volan insotit de un alt barbat imbracat de asemenea in haine preotesti. In apropierea localitatii Raducaneni, un echipaj de Politie i-a facut semn sa opreasca, insa barbatul a refuzat. El a fost urmarit de politisti, iar ulterior a fost prins, oprind masina intr-o parcare situata la granita dintre judetele Iasi si Vaslui.Un politist l-a rugat sa coboare din masina si sa sufle in aparatul alcooltest, insa barbatul a refuzat si le-a spus agentilor ca nu el se afla la volan, ci Dumnezeu si ca "n-a dat peste nimeni".In ciuda insistentelor Politiei, barbatul nu a coborat din autoturism, el spunandu-i la un moment dat agentului: "Poti sa aduci si Parlamentul aici, te joci cu mine?".Dialogul dintre politist si fostul preot a durat cateva minute, acesta din urma sustinand ca el lupta impotriva celor care conduc tara, pentru a le creste salariile politistilor.In cele din urma, barbatul a fost scos cu forta din masina de catre jandarmii chemati la fata locului.Politistii au deschis dosar penal pe numele sau, pentru refuzul recoltarii de probe biologice.