Felix Stroe, ministrul transporturilor si liderul PSD Constanta, mesaj clar pentru Dragnea: Ar fi bine sa purtam o discutie serioasa despre cum putem democratiza puterea de decizie in partid

"Ar fi bine ca la CExN-ul urmator sa purtam o discutie serioasa despre cum putem democratiza puterea de decizie in partid si despre cum putem face ca actuala guvernare sa performeze. E necesar ca din Guvern sa faca parte cei mai pregatiti oameni pe care ii are partidul. Imi doresc ca de aceasta data organizatiile locale sa fie mai implicate, pentru ca nu e normal sa decida doar o mana de oameni.Partidul suntem noi, toti cei care am muncit pentru a castiga increderea romanilor. Premierul are responsabilitatea actului de guvernare dar trebuie sa aiba si decizia", spune Stroe intr-un comunicat de presa.