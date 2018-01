Elevii si prescolarii se intorc luni la scoala, dupa o vacanta de trei saptamani 

Elevii si prescolarii se intorc la cursuri, luni, dupa vacanta de iarna care a inceput in 23 decembrie. Ei vor intra din nou in vacanta, pentru o saptamana, la inceputul lunii februarie. In acest an scolar, probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului vor avea loc in luna februarie, astfel ca inscrierile se fac in saptamana 29 ianuarie - 2 februarie.





Acest an scolar insumeaza 176 de zile lucratoare (35 de saptamani).





Potrivit ordinului ministrului Educatiei privind structura acestui an scolar, urmatoarea vacanta - intersemestriala - va fi intre 3 si 11 februarie 2018.





Primul semestru se va incheia in 2 februarie 2018, iar semestrul al II-lea va incepe in 12 februarie si se va incheia in 15 iunie.





Vacantele elevilor sunt programate astfel: vacanta de iarna (23 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018), vacanta intersemestriala (3 - 11 februarie 2018), vacanta de primavara (31 martie - 10 aprilie 2018) si vacanta de vara (16 iunie - 9 septembrie 2018). Suplimentar, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar au avut vacanta si in saptamana 28 octombrie - 5 noiembrie.





Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar se incheie in 25 mai, iar pentru clasa a VIII-a, in 8 iunie.





Probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului vor avea loc in luna februarie, iar examenele scrise incep in 25 iunie, conform calendarului anuntat de Ministerul Educatiei Nationale. Inscrierile pentru sustinerea examenului in prima sesiune se fac in saptamana 29 ianuarie - 2 februarie.





Evaluarile nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a se vor desfasura in intervalul 7 - 24 mai.