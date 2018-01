Ecaterina Andronescu vrea şi ea convocarea de urgenţă a CEx al PSD: Trebuie sa transam lucrurile, ca sa nu grevam guvernarea

Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu sustine si ea convocarea de urgenta a Consiliului Executiv National al PSD, considerand ca situatia trebuie transata rapid, pentru a nu fi grevata guvernarea. Ea spune ca s-ar fi asteptat ca in momentul aparitiei cazului politistului acuzat de pedofilie sa aiba loc o discutie intre premierul Mihai Tudose si ministrul Carmen Dan, care sa duca urgent la o ancheta, iar toti cei responsabili din Politie sa plece, transmite news.ro.





Ecaterina Andronescu a declarat, sambata, la Digi 24, ca toata lumea din PSD asteapta ca lucrurile sa fie transate si sa poata merge mai departe.





"Trebuie sa transam lucrurile, ca sa nu grevam guvernarea. (...) Este o ingrijorare generata de aceasta disputa publica dintre premier si ministrul de Interne. Cand un guvern este politic, sustinut de o majoritate parlamentara, orice face Guvernul trebuie sa stie si majoritatea parlamentara.

Corect este ca un premier sustinut de o alianta, asa cum este Guvernul Tudose, decizia sa fie luata in forurile de conducere. A aparut acest caz oribil cu presupusul pedofil, care ar fi trebuit transat foarte rapid, astfel incat o institutie de importanta Politiei sa fie in perfecta stare de functionare in orice moment.

Trebuie realizata urgent o ancheta, vazut cine a tolerat mentinerea acestui politist si lucrurile mergeau mai departe. De ce s-au amanat nu inteleg. Noi ne-am fi asteptat toti ca in momentul in care a aparut cazul sa fie o discutie intre premier si ministrul de Interne, care sa duca urgent la o ancheta si toti cei responsabili sa plece", a declarat Eceterina Andronescu.





Ca urmare a disputei dintre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan, tot mai multe voci din PSD, printre care primarul Capitalei Gabriela Firea, vicepresedintele PSD Rovana Plumb, deputatul Catalin Radulescu, liderul filialei Vaslui, Dumitru Buzatu si senatorul PSD Claudiu Manda, au cerut convocarea de urgenta a Comitetului Executiv National al partidului.