UPDATE Sute de oameni, la parastasul de 40 de zile de la moartea regelui Mihai I de la Curtea de Arges

Sute de oameni s-au strans, sambata, in incinta manastirii Curtea de Arges, unde a avut loc parastasul de 40 de zile de la trecerea la cele vesnice a regelui Mihai I al Romaniei, informeaza Agerpres. Printre cei prezenti la eveniment s-au numarat atat localnici, cat si oameni veniti din alte zone ale tarii, multi dintre ei purtand drapele cu stema Casei Regale a Romaniei sau portrete ale regelui Mihai I.





Slujba de pomenire a fost oficiata de un sobor de preoti in frunte cu arhiepiscopul Calinic al Argesului si Muscelului, in vechea catedrala episcopala si regala ctitorita de Neagoe Basarab.





Dupa incheierea slujbei a fost rostita o rugaciune la mormantul regelui Mihai I, aflat in pridvorul noii catedrale arhiepiscopale si regale, ridicata la intrarea in curtea manastirii. Momentul a fost unul privat, in interiorul catedralei avand acces doar familia regala.





La ceremoniile religioase au participat, printre altii, Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, principele Radu, dar si nepotul regelui, Nicholas Medforth-Mills. Acestia au stat de vorba cu oamenii prezenti la eveniment atat la sosire, cat si dupa incheierea ceremonialului religios.





Dupa retragerea membrilor familiei regale, toti cei prezenti au putut sa se reculeaga la mormantul regelui Mihai I.