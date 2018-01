Numarul cazurilor de rujeola inregsitrat de la inceputul epidemiei a ajuns la 10.423

Numarul total de cazuri de rujeola raportate in Romania de la debutul epidemiei a ajuns la 10.423, 116 fiind inregistrate in ultima saptamana. Totodata, specialistii au anuntat confirmarea serologica a celui de-al 38-lea deces, informeaza news.ro.





Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania este de 10.423, din care 38 de decese.





"Cel de-al 38-lea deces datorat rujeolei, confirmat serologic, a fost raportat la un copil cu retard psihomotor in varsta de 2 ani, sex maculin, nevaccinat, din judetul Suceava", au anuntat specialistii CNSCBT.





Potrivit acestora, in ultima saptamana au fost inregistrate 116 de cazuri, in 15 judete si in municipiul Bucuresti. Cate 22 de cazuri noi s-au inregistrat in Iasi si Prahova, 13 in Iasi, 9 in Neamt, cate 7 in Bacau, Braila si Bucuresti, cate 5 in Botosani, Olt si Suceava, 4 in Galati, 3 in Brasov, cate 2 in Arges, Calarasi si Dambovita si unul in Ialomita.





Peste 9.960 de cazuri de imbolnavire s-au inrgistrat la persoane care nu s-au vaccinat deloc, 343 la persoane care au primit o doza de vaccin si 113 la persoane care au primit doua doze de vaccin. Cele mai multe cazuri, peste patru mii, au aparut la copii cu varste cuprinse intre 1 si 4 ani.