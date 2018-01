Vlad Mixich, fost vicepresedinte al Agentiei Nationale a Medicamentului: La ANM sunt 42 de paznici si operatori, dar doar 4 oameni decid daca un medicament merita sau nu sa fie compensat

Vlad Mixich avertizeaza ca "Daca legea care guverneaza ANM-ul nu se va schimba rapid, si in bine nu in rau, atunci nu peste mult timp vom vedea acolo scandaluri similare celui de la Cantacuzino sau, Doamne fereste, Hexi Pharma. Proiectul de lege exista inca din 2016 dar se tot amana promovarea lui. Nu inteleg de ce, in conditiile unui guvern cu o majoritate confortabila in Parlament. La un an (un an deja!) de la preluarea puterii, domnii politicieni sunt in continuare ocupati cu bataia pe ciolan si pe scaun. In timpul asta, zone esentiale pentru noi se duc de rapa: sanatatea, politia, justitia, educatia, etc.""Cand am plecat de la Agentia Nationala a Medicamentului, unul dintre angajatii cu experienta de acolo pentru care am un anume respect profesional, mi-a zis asa: ", a mai marturisit Vlad Mixich, in emisiunea "Oameni de colectie" realizata de Catalin Striblea la Digi Fm.Cand am plecat de la Agentia Nationala a Medicamentului, unul dintre angajatii cu experienta de acolo pentru care am un anume respect profesional, mi-a zis asa: "Agentia Nationala a Medicamentului este viitorul caz Institut Cantacuzino".Adica o institutie foarte importanta pentru pacienti dar care este tinuta ca un cal de curse pe care-l pastrezi in grajd fara mancare si cu trei sedinte de bici pe zi pana ce-l transformi intr-o gloaba costeliva.Felul in care e organizat ANM-ul e... incredibil: de exemplu are angajati 15 paznici (si nu, ANM-ul nu e o inchisoare) si 27 de operatori. Practic la ANM sunt angajati mai multi paznici si operatori decat medici.Stiti ce sunt operatorii? Cei care au in fisa postului sarcina de a introduce si salva datele in calculator. Atat! In secolul 21 cand totul, absolut totul poate fi introdus/transferat direct in format electronic.Apoi sunt cateva departamente foarte importante cu un numar mult muult prea mic de oameni. De pilda departamentul de Evaluarea Tehnologiilor Medicale, unde se decide daca un medicament merita sau nu sa fie compensat pe baza dovezilor stiintifice existente, are 4 oameni. In Ungaria in departamentul similar sunt 16 angajati, in Polonia sunt 60, in Anglia cateva sute.Un alt departament, foarte important si care sta in doar 4 oameni: serviciul de studii clinice. Doar 4 oameni care aproba si monitorizeaza toate studiile clinice din Romania. De ce e important? Pentru ca aceste studii reprezinta, nu doar in Romania, mijlocul prin care pacientii cu boli grave sau incurabile pot avea acces la cele mai noi si inovative medicamente. In acest moment exista un blocaj in zona asta la noi. E imposibil sa faci o munca de asa anvergura in doar 4 oameni.Un alt departament care, in opinia mea reprezinta o problema de securitate nationala, este serviciul de farmacovigilenta. Este cel care monitorizeaza si supravegheaza efectele adverse ale medicamentelor si, daca frecventa acestora depaseste un anumit prag, se intra in proceduri europene de avertizare si, in final, suspendare de pe piata. Acest serviciu are doar 9 oameni angajati la o tara de 19 milioane intr-o chestiune de securitate a sanatatii publice.In schimb e bine ca la ANM sunt 42 de paznici si operatori.Daca legea care guverneaza ANM-ul nu se va schimba rapid, si in bine nu in rau, atunci nu peste mult timp vom vedea acolo scandaluri similare celui de la Cantacuzino sau, Doamne fereste, Hexi Pharma. Proiectul de lege exista inca din 2016 dar se tot amana promovarea lui. Nu inteleg de ce, in conditiile unui guvern cu o majoritate confortabila in Parlament.La un an (un an deja!) de la preluarea puterii, domnii politicieni sunt in continuare ocupati cu bataia pe ciolan si pe scaun. In timpul asta, zone esentiale pentru noi se duc de rapa: sanatatea, politia, justitia, educatia, etc.Vlad Mixich este expert in politici de sanatate, este presedintele Observatorului Roman de Sanatate si fost vicepresedinte al Agentiei Nationale a Medicamentului.