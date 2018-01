Prognoza meteo pentru weekend: Ninsori si temperaturi preponderent negative, minimele vor atinge -11 grade

Vremea in weekend va fi rece, iar in unele zone, in special la munte, va ninge. Temperaturile maxime vor fi in general cuprinse intre -3 si 5 grade, in timp ce minimele vor atinge in Transilvania chiar si -11 grade Celsius, informeaza news.ro.





Sambata, cerul va fi mai mult noros si va ninge in sudul tarii, in Oltenia si Muntenia. Precipitatii sub forma de ninsoare se vor semnala si in zona centrala, iar in Dobrogea, Banat si Crisana vor fi precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul va avea intensificari si va sufla cu 45-55 de kilometri pe ora, ajungand chiar si la 80 de kilometri la ora in zona litoralului. Temperaturile maxime vor fi intre -6 si 5 grade Celsius, mai scazute in depresiuni, iar cele minime nu vor urca peste -2 grade.





Duminica, vremea va deveni geroasa in partea de nord a tarii si la munte si va ninge slab in sud-vestul tarii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -6 si 3 grade Celsius, mai mici in zona Moldovei si mai ridicate in vestul tarii, iar minimele vor atinge chiar si -11 grade in estul Transilvaniei.





Temperaturile vor ramane scazute si luni, in special in nord si centru, dimineata si noaptea. Maximele se vor situa intre -8 si 2 grade, iar minimele vor fi in jur de -10 grade.





In Capitala, sambata si duminica cerul va fi mai mult innorat, vor fi scurte fulguieli, iar vantul va atinge la rafala 50 de kilometri pe ora. Maxima nu va depasi 1 grad, iar minima va fi in jur de -8 grade. Luni va fi la fel de frig, cu temperaturi geroase dimineata si seara, de pana la -2 grade, in timp ce pe timpul noptii, valoarea termica se va apropia de -9 grade.