Cazul suspectului de pedofilie: Ce masuri sunt propuse in raportul intocmit de seful Politiei Romane pentru imbunatatirea evaluarii comportamentale a politistilor

Raportul Politiei Romane poate fi consultat in documentul atasat



Cu privire la managementul resurselor umane si cunoasterea personalului, in document se precizeaza ca Politia Romana are un deficit de personal peste 20%, iar plecarile masive din sistem (peste 11.300 numai in perioada 2016-2017) au afectat si sistemul de management, multe functii de conducere fiind vacante (30%).Astfel, se propune: organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor de conducere, pentru incadrarea de specialisti din sursa externa, pentru admiterea la scolile postliceale ale Politiei Romane, precum si derularea unor activitati sistematice de cunoastere, atat pentru politistii incadrati din sursa externa, cat si pentru elevii din institutiilor de invatamant. Se doreste, de asemenea, stabilirea cu prioritate a procesului de "pregatire profesionala a politistilor, in special a celor incadrati din sursa externa (in domenii specifice activitatii de politie)".Documentul mentioneaza ca, in prezent, activitatea de cunoastere a personalului si modul in care acesta conduce la identificarea unor aspecte ce pot influenta indeplinirea atributiilor sau desfasurarea in conditii optime a activitatii se realizeaza "la un nivel de baza". Astfel, avand in vedere ca Ministerul de Interne si-a dezvoltat structuri specializate in domeniul cunoasterii personalului, este necesara o accentuare a colaborarii intre acestea si sefii ierarhici ai politistilor.Se recomanda in acest plan de masuri si formularea de propuneri pentru modificarea Legii 360/2002 privind Statutul politistului, prin introducerea unor norme referitoare la:1. utilizarea in cadrul procedurilor de cunoastere a dreptului institutiei de a apela la supunerea politistului, cu acordul acestuia, la evaluarea comportamentului simulat, in cazul participarii la procedura de ocupare a unor functii sau in cazul constatarii existentei unor suspiciuni cu privire la integritatea si probitatea profesionala.2. refuzul de a se supune evaluarii comportamentului simulat sa determine anumite masuri precum excluderea din procedura de ocupare a postului sau punerea la dispoziie pana la finalizarea cercetarii disciplinare / evaluarea de catre psiholog3. fata de politistul care nu a sustinut, din motive imputabile, evaluarea comportamentului simulat, in termen de 3 luni de la data punerii la dispozitie, sa fie dispusa masura incetarii raporturilor de serviciu.Se mai propune si stabilirea, prin norme interne, a unor noi cazuri in care este obligatorie declansarea procedurii de "cunoastere" (evaluare), precum: a) inceperea urmaririi penale, b) declansarea cercetarii disciplinare, c) constatarea unui incident de securitate, d) comiterea unor anumite contraventii.Se doreste in acest sens si formularea de propuneri in vederea "cresterii rolului sefilor nemijlociti" (acestia fiind persoanele cu autoritate legala si morala, care interactioneaza permanent cu personalul din subordine, scopul urmarit fiind acela de a identifica aparitia unor elemente comportamentale anormale, deviante sau neconforme cu statutul si profesia de politist).In document se mai semnaleaza ca, in prezent, informatiile referitoare la implicarea politistilor in cadrul unor proceduri disciplinare sunt detinute fie de catre structurile de resurse umane, fie de catre cei implicati in proces. Se doreste, astfel, identificarea unei solutii tehnice creare a unei platforme informatice de evidenta a acestor proceduri disciplinare / penale si de cunoastere, iar, pana la crearea acestei platforme, sa se realizeze o evidenta cu orice reclamatie indreptata impotriva unui politist si cu procedurile declansate impotriva acestuia, despre care sa fie informati periodic si sistematic sefii ierarhici, atat privind stadiul cercetarilor, cat si masurile luate in cauza.Un alt aspect semnalat este faptul ca, in consultarea cazierului judiciar, operatorul de date nu cunoaste de cele mai multe ori calitatea de politist a faptuitorului, mecanismul actual de informare avand la baza comunicari scrise intre institutii, si se propune identificarea unei solutii tehnice in acest sens.In document sunt prezentate si mai multe "Masuri privind intarirea disciplinei in randul politistilor".Se propune modificarea Legii privind Statutul politistului prin introducerea unor norme care sa stabileasca:1. obligatia politistului de a se supune testarii prezentei in organism a alcoolului sau a substantelor interzise (actualele mecanisme legale nu permit testarea politistului atunci cand acesta refuza);2. ca, in cazul refuzului sau unui rezultat pozitiv, sa poata fi dispusa punerea la dispozitie pana la finalizarea cercetarii disciplinare;3. situatiile de la pct. 2 sa constituie moment pentru declansarea procedurii de evaluare.