Raportul sefului Politiei in cazul politistului acuzat de pedofilie: Agentul nu respecta programul de lucru de 8 ore, ci lucra in functie de prioritatile sefului sau direct

"Activitatea profesionala desfasurata de agent este nesemnificativa raportat la standardele de performanta asociate postului ocupat, situatie ce a fost posibila doar cu stiinta sefului sau direct, comisar sef de politie Vomicu Rene Emanuel, aspect care a permis care a permis si aparitia unor nemultumiri in colectivul structurii", se arata in acest raport.Potrivit sursei citate, "comisarul sef de politie Vomicu Rene Emanuel a manifestat superficialitate in modul de intocmire a planificarii in serviciu a agentului de politie Stan Eugen", in sensul ca agentul nu respecta programul de lucru de 8 ore, pe trei schimburi, ci isi desfasura activitatea in functie de orarul si prioritatile sfului sau direct.In raport se mai arata ca "zilnic cei doi desfasurau activitati specifice impreuna" iar comisar de politie Vomicu este acuzat ca "nu a manifestat interes in documentarea eventualelor probleme, de orice natura ale agentului de politie Stan Eugen, cu toate ca lucratorul a fost reclamat pentru savarsirea unei infractiuni de natura sexuala si evenimentele ulterioare au conturat existenta unui posibil comportament neadecvat".