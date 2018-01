Atacuri in serie la adresa ambasadorilor care au criticat schimbarile la legile Justitiei

Articolul Cancan.ro a fost preluat de EvZ, publicatia controlata de Dan Andronic, potrivit careia ambasadoarea "pacaleste munca", dar si de B1 TV, care relateaza despre "ore de susoteli cu un tanar agent al unui serviciu secret de informatii".

Acelasi articol a fost urmat, vineri, de un altul, publicat tot de Cancan.ro, ce il vizeaza pe fotograful cu care s-a intalnit ambasadoarea, prezentat drept "spionasul Dandana" si caruia ii sunt atribuite "povesti super-ciudate".

Cu o zi inainte, Pe 4 ianuarie, acelasi Dumitru Iliescu scrisese despre Ambasadoarea Frantei, Michelle Ramis, comentand ca "ambasadorii cei mai vocali, in frunte cu domnia voastra, dar si cu doamna Stella Ronner Grubacic, ambasadorul Olandei la Bucuresti, unul dintre cei mai duri critici al Legilor Justitiei si care a stat la masa, la finalul acestui an, cu doi corupti condamnati deja de instanta, sunt, de fapt, niste lupi moralisti care merg dupa zicala romaneasca "sa faci ce zice popa, nu ce face popa".

Pe 3 ianuarie, tot Mitica Iliescu a publicat pe pagina sa de Facebook un articol publicat de altcineva, indreptat impotriva ambasadoarei Grubacic si intitulat "Coruptia nu ucide atunci cand sta la masa cu doamna Ambasador?".

Iar pe 30 decembrie publicase un alt text in care o insulta pe ambasadoarea Frantei, dupa ce reactia ambasadei la adresa deciziei autoritatilor romane de a-i trimite traducerea amendamentelor la legile justitiei.

Publicatia Cancan.ro - institutie media fondata de Radu Budeanu, implicat in dosarul Elena Udrea-Dan Andronic-Hidroelectrica - a publicat saptamana aceasta un articol de "desfiintare" a ambasadoarei Olandei la Bucuresti, Stella Ronner Grubacic. Din cate scrie in articol, aceasta a fost filata timp de doua zile, publicatia relatand despre o vizita de 2 ore la coafor si despre o intalnire cu un fotograf, prezentat drept "agent al unui serviciu secret de informatii".Ambele momente sunt prezentate pe un ton ce sugereaza ca, in loc sa-si faca treaba, ambasadoarea si-ar pierde timpul ("nu a stat prea mult pe la birou") si ar avea intalniri "ciudatele". Cancan.ro mentioneaza ca ambasadoarea, prezentata pe un ton ironic, este "apriga contestatara a Legilor Justitiei".Cancan.ro este publicatia de la care a pornit, la inceputul anului, fotografia cu Ambasadoarea Olandei la masa cu Nelu Iordache, de Revelion. Respectiva intalnire, explicata oficial de Ambasada, a starnit un val de atacuri in presa, in ultimele doua saptamani. Unul dintre cei mai inversunati critici este Mitica Iliescu, fostul sef al SPP in anii 90, unul dintre promotorii teoriei "statului paralel" dezvoltat de servicii si organismele justitiei, dupa cum a sustinut el inclusiv in fata comisiei parlamentare de control a SRI. Iliescu este cel care l-a promovat pe fostul senator PSD, Catalin Voicu, condamnat pentru trafic de influenta.De la sfarsitul anului trecut, Mitica Iliescu a lansat mai multe atacuri la adresa unora dintre ambasadorii europeni care au criticat legile justitiei. La inceputul acestei saptamani, Mitica Iliescu l-a atacat pe ambasadorul Germaniei, Cord Maier-Klodt, pe care l-a calificat "ipocrit si reprobabil". Cu cateva zile inainte, o luase in vizor pe Ambasadoarea Olandei, Stella Ronner Grubacic, el scriind despre teoriile unui "prieten", potrivit caruia oficialul occidental "minte de inghite apele".Textul lui Mitica Iliescu din 30 decembrie a fost preluat pe larg de presa. Cele din zilele urmatoare au fost prezentate de cateva site-uri, in special de EvZ.Pe 21 decembrie, sapte ambasadori ai unor tari europene - Franta, Germania, Belgia, Danemarca, Finlanda, Olanda și Suedia - au facut apel la reprezentantii coalitiei de guvernare "să evite orice acțiune care ar putea duce la slăbirea independenței sistemului judiciar și a luptei împotriva corupției și să ceară, fără întârziere, avizul necesar al Comisiei de la Veneția, pentru a menține astfel independența sistemului judiciar și a păstra intact procesul de reformă în general".