Rectorul Academiei de Politie, Daniel Torje, anunta ca demisioneaza; el dezminte acuzatiile la adresa sa

Daniel Torje dezminte acuzatiile privind implicarea intr-un scandal sexual, care au pornit in urma unui articol aparut intr-un ziar local."Ceea ce a aparut in presa sunt inventii si mizerii incalificabile. Este un subiect inventat. Dezmint categoric orice implicare a mea intr-un astfel de scandal, care urmareste in fapt plecarea mea din functia de rector. Din pozitia in care sunt, de angajat al MAI, nu-mi este ingaduit sa ies in spatiul public pentru a prezenta toate dovezile prin care eu am fost impiedicat sa-mi exercit functia de rector si presiunile la care am fost supus pentru a renunta la aceasta functie. Nu vreau sa fac parte din acest 'razboi national'. Sunt un simplu functionar al statului care, prin constiinciozitate si rigurozitate, incerc sa-mi indeplinesc atributiile de serviciu", se arata intr-un comunicat al lui Daniel Torje.El mai spune ca nu poate accepta ca numele sau fie tarat in tot felul de scandaluri publice pe subiecte care nu au nicio legatura cu realitatea."Iubesc uniforma si imi respect colegii care, cu devotament si profesionalism, slujesc aceasta tara. Din respect pentru ei si pentru ceea ce trebuie sa insemne, intr-o societate civilizata, cuvintele onoare si demnitate, voi renunta la functia de rector al Academiei de Politie. In acelasi timp, ma pun la dispozitia organelor abilitate pentru a se stabili daca afirmatiile mele sunt adevarate. In prima sedinta a Senatului universitar am sa-mi prezint demisia. Le multumesc public tuturor celor care au avut incredere in mine, in profesionalismul si caracterul meu", se mai arata in comunicat. Daniel Costel Torje, rectorul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", este vizat de o ancheta a Corpului de control al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) , care desfasoara mai multe verificari la aceasta institutie de invatamant, potrivit unei precizari a ministerului la solicitarea Agerpres.Sursa citata a aratat ca verificarile s-au extins in urma unui articol aparut in ziarul local "Incisiv de Prahova", in urma caruia s-a sesizat Corpul de control, care cerceteaza daca informatiile se confirma.Potrivit articolului mentionat, comisarul sef de politie Daniel Torje ar fi acuzat de o studenta la Drept in anul III de hartuire sexuala in sesiunea din iulie a anului 2017.