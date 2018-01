Constanta: Doi tineri au prins un barbat care smulsese poseta unei femei si l-au imobilizat pana a venit politia

Doi tineri au prins un barbat care i-a smuls poseta unei femei care dorea sa intre intr-un bloc din Constanta, acestia au fugit dupa el si l-au imobilizat pana la sosirea politistilor. Agresorul a spus ca a recurs la acest gest pentru ca ar fi avut nevoie de bani, transmite news.ro.

Marian, in varsta de 30 de ani, a povestit vineri, intr-o conferinta de presa organizata la sediul IPJ Constanta, ca in urma cu doua zile se intoarcea de la cumparaturi cand a auzit strigatul de ajutor al unei femei. Aceasta, in varsta de 55 de ani, revenise de la serviciu si incerca sa intre in scara blocului din municipiul Constanta unde locuieste, iar in momentul in care se pregatea sa tasteze codul de la interfon, un barbat a venit si i-a smuls poseta de pe umar.

Alertat de tipetele femeii, Marian spune ca l-a vazut pe barbatul respectiv fugind, s-a luat dupa el, nu inainte de a chema in ajutor alti prieteni. In total, sase persoane au fost implicate in imobilizarea barbatului care furase poseta.

"Am auzit o doamna strigand dupa ajutor, am vazut un individ alergand cu poseta la subrat, am incercat sa-l imobilizez nu am reusit singur, am strigat dupa niste prieteni care m-au ajutat si l-am prins. L-am pus la pamant, cu mainile la spate, am anuntat politia", a povestit Marian.

El a afirmat ca doua echipaje de politie au ajuns la fata locului in doua, trei minute. Barbatul respectiv, in varsta de 33 de ani, a spus ca ii pare rau pentru fapta sa, precizand ca a furat poseta deoarece ar avea nevoie de bani pentru a-si cumpara medicamente.

Celalalt tanar implicat in aceasta actiune, Cosmin, in varsta de 28 de ani, a spus ca agresorul nu era violent. "Eram la fata locului si prietenul meu a strigat dupa ajutor, impreuna cu alti prieteni l-am imobilizat. Nu a reactionat violent, dar a incercat sa scape pana a venit politia. L-am tinut la sol, iar echipajele de politie s-au miscat foarte repede", a afirmat tanarul.

Pentru fapta lor, cei doi au primit vineri, din partea conducerii Politiei municipiului Constanta o diploma pentru spiritul civic de care au dat dovada.

Barbatul in varsta de 33 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile si se afla in arestul IPJ Constanta. El a fost condamnat la noua ani de inchisoare in 2010 pentru comiterea unor fapte cu violenta, fiind liberat conditionat in toamna anului trecut.