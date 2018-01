FOTO Inscriptie considerata provocatoare, pe peretele unui bloc din Miercurea Ciuc; aceasta a fost acoperita cu var de presedintele CJ Harghita

Presedintele CJ Harghita a tinut o conferinta de presa in locul unde a aparut inscriptia respectiva si a sustinut ca acest tip de atitudine nu face altceva decat sa incite spiritele si sa provoace stari de tensiune intre locuitorii judetului."Consider ca acest tip de atitudine este incorecta si provocatoare, provocarile nu fac bine nici romanilor si nici maghiarilor din aceasta zona. Anul celebrarii Centenarului ar trebui sa fie caracterizat de colaborare si intelegere reciproca, si nu de ura si isterie", a afirmat Borboly Csaba.El a acoperit cu var mesajul "tinutul secuiesc nu exista", sub care era trecut numele fostului premier Victor Ponta, cu trimitere la declaratia pe care acesta a facut-o in anul 2010, la Toplita, in calitate de lider al PSD, cand a spus ca "tinutul secuiesc nu este Romania pentru ca tinutul secuiesc nu exista".Presedintele CJ Harghita a punctat ca "aceasta zona exista", iar romanii si maghiarii de aici convietuiesc pasnic."Contrar celor afirmate, aceasta zona exista, este locuita de o populatie majoritar maghiara, iar aici convietuiesc pasnic romanii si maghiarii. Trebuie sa avem o atitudine pozitiva fata de aceste provocari menite sa creeze stari de tensiune", a spus Borboly.O alta inscriptie cu un mesaj considerat jignitor la adresa Ungariei a aparut zilele trecute in Miercurea Ciuc, dar a fost deja acoperita cu var, presedintele CJ indemnandu-i pe locuitorii orasului sa adopte o atitudine asemanatoare, daca se vor confrunta cu situatii similare.Borboly considera inadecvate aceste actiuni, avand in vedere faptul ca guvernul din Ungaria deruleaza programe ample de finantare in aceasta zona.