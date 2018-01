Cazul politistului acuzat de pedofilie: Parchetul General va verifica daca Sectia 18 l-a ajutat in 2016, cand a fost acuzat de agresiune sexuala

"Din ordonanta de extindere a urmaririi penale rezulta ca procurorii urmeaza sa verifice modul in care au fost efectuate cercetari de catre Politia Sector 5 Bucuresti, Sectia 18 Politie, cu privire la savarsirea infractiunii de agresiune sexuala impotriva unei persoane vatamate, la data de 10 decembrie 2016.In mod concret, procurorii urmeaza sa stabileasca daca inculpatul Stan Eugen a fost ajutat in scopul impiedicarii sau ingreunarii cercetarilor efectuate in cauza ori in scopul impiedicarii tragerii sale la raspundere penala", informeaza Parchetul General.