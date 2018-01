Casa Regala spune ca nu a primit nicio oferta de la RA-APPS pentru a prelua cu chirie Palatul Elisabeta

"Nu au inceput discutiile dintre Casa Majestatii Sale Custodelui Coroanei si RA-APPS cu privire la acest subiect. Dupa data de 5 februarie 2018, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, va actiona conform legislatiei in vigoare", a informat, pentru Agerpres, Biroul de presa al Majestatii Sale Custodelui Coroanei.Potrivit Casei Regale, "Majestatea Sa isi manifesta speranta ca parteneriatul cu institutiile statului va continua, pentru ca activitatile Familiei Regale in sprijinirea intereselor fundamentale ale Romaniei sa aiba loc in viitor, asa cum s-a intamplat de 20 de ani incoace"."Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, isi reafirma angajamentul de a duce mai departe legamantul tatalui sau, Regele Mihai, fata de Coroana si fata de Natiune, in prezent si in viitor", mai informeaza Casa Regala.Potrivit Legii 406/2001, dupa decesul regelui Mihai, Custodele Coroanei are la dispozitie 60 de zile pentru a elibera Palatul Elisabeta, respectiv pana la 5 februarie.Miercuri, Guvernul a dat un aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale.Proiectul privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale a fost depus la Parlament de presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, pe 7 noiembrie 2017.Proiectat in 1930 de catre arhitectul Duiliu Marcu, intr-o combinatie de stil maur si brancovenesc, Palatul Elisabeta a fost construit in 1936 pentru regina Elisabeta a Greciei, prima fiica a regelui Ferdinand I al Romaniei si a reginei Maria, sora a regelui Carol al II-lea.Dupa bombardarea Palatului Regal de pe Calea Victoriei, a doua zi dupa evenimentele de la 23 August 1944, regele Mihai I a cerut permisiunea matusii sale de a-si muta curtea, temporar, in Palatul Elisabeta.Intr-unul dintre saloanele aflate la etaj, regele Mihai a fost fortat sa semneze actul de abdicare la 30 decembrie 1947.Palatul s-a aflat in proprietatea principesei Elisabeta pana la nationalizarea lui in 1948.In prezent, palatul se afla in proprietatea statului si este administrat de Regia Autonoma - Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS).Dupa revenirea definitiva in tara a Familiei Regale a Romaniei, petrecuta in 1997, Palatul Elisabeta este folosit ca singura resedinta oficiala si locuinta a Familiei Regale din Bucuresti. Din 2007, aici au avut loc: primiri de sefi de stat straini, primiri oficiale de delegatii si personalitati romanesti sau straine, dineuri oficiale si ceremonii de decorare, comemorari ale evenimentelor istorice importante si ale personalitatilor romanesti sau straine.Totodata, Palatul Elisabeta a gazduit intalniri de lucru cu asociatiile pe care un membru Familiei Regale le patroneaza, ceremonii de acordare a calitatii de furnizor regal pentru firmele romanesti, Garden Party-ul care celebreaza, in fiecare an, Ziua Nationala de 10 Mai, celebrarea publica a zilei onomastice al regelui Mihai (8 noiembrie - Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil), zile ale Portilor Deschise (primiri de grupuri de elevi si alte persoane care doresc sa cunoasca Palatul si activitatea zilnica a Familiei Regale), primiri de delegatii ale asociatiilor profesionale si sportive.La Palatul Elisabeta functioneaza Secretariatul Regal, aici avand loc alte activitati administrative ale Casei Regale.