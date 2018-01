Imaginea zilei si un mesaj ironic pentru Tudose: Secuii s-au conformat! Alte directive 'de la centru’?

Printre ele, cea a utilizatorului Richard Kovacs, care publica o imagine sugestiva insotita de mesajul: "Domnului prim-ministru: secuii s-au conformat! Alte directive 'de la centru’?"Tot Richard Kovacs a distribuit si o caricatura postata de un alt utilizator, dar pe aceeasi tema:Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri seara, la Realitatea TV, ca "nici nu poate fi vorba" de o autonomie a Tinutului Secuiesc, si a avertizat ca "daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile de acolo, toti vor flutura langa steag".Cei de la UDMR au reactionat joi foarte dur, presedintele executiv solicitandu-i premierului sa isi ceara scuze public si sa isi retraga declaratia, despre care afirma, pe Twitter, ca este una de "ev mediu".Premierul roman a revenit ulterior cu un mesaj pe Facebook: "Discutiile despre autonomia tinutului Secuiesc sunt in afara legii si nu merita luate in seama, reprezintand doar o incercare de destabilizare a unitatii Romaniei in anul Centenarului." Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri la RFI ca a fost socat de declaratia lui Tudose si a spus ca asteapa scuze de la premier.Ambasadorul roman de la Budapesta, Marius Lazurca, a fost convocat vineri de ministerul de externe ungar, care a apreciat ca declaratiile premierului sunt inacceptabile.