Ce functie si-a trecut Carmen Dan in declaratia de interese din 2012: "Supprefect"

pronume

Mentionam ca in declaratia de avere cu aceeasi data, cuvantul “subprefect” este scris corect, la fel si in documentele depuse in 2013.Saptamana aceasta, politistul Marian Godina a criticat-o pe Carmen Dan , calificand drept rusinos faptul ca ministrul de interne a folosit "decat" in loc de "doar" marti dimineata, cand a facut declaratii jurnalistilor. Carmen Dan a fost ironizata, miercuri, si de un politist din Vrancea. De asemenea, in noiembrie, dupa ce a confundat "prenumele" cu "le", ministrul de Interne a spus ca nu isi cere scuze pentru ca pronuntat gresit un sunet: "Sunt om, nu sunt masina!"