Ministerul de Interne: Catalin Ionita a semnat pentru preluarea sefiei Politiei Romane / Documentele - inregistrate la minister si Guvern

"Referitor la raportul prin care chestorul Catalin Ionita, directorul general al Directiei Generale Anticoruptie, isi exprima acordul pentru a fi imputernicit in functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Politiei Romane, facem urmatoarele precizari: documentul care a fost prezentat in spatiul public este autentic si a fost semnat la data de 9 ianuarie 2018, in prezenta reprezentantului Directiei Generale Management Resurse Umane a Ministerului Afacerilor Interne", potrivit unui comunicat al MAI publicat vineri.Potrivit sursei citate, raportul face parte din pachetul de documente care privesc propunerea de eliberare a chestorului sef de politie Bogdan Despescu din functia de inspector general al IGPR si imputernicirea chestorului Catalin Ionita in aceasta functie pentru o perioada de sase luni.Acesta a fost inregistrat la MAI si la Registratura Guvernului in data de 9 ianuarie 2018, potrivit sursei citate.In urma cu doua zile, premierul Mihai Tudose a acuzat-o pe Carmen Dan, sefa de la Interne, ca l-a mintit atunci cand a spus ca Ionita a fost de acord cu preluarea conducerii Politiei Romane. Tudose spunea ca l-a sunat, in prezenta unui martor, pe Catalin Ionita, iar acesta i-a spus ca nu este de acord cu propunerea de a deveni seful Politiei Romane.Mihai Tudose a spus, miercuri seara, ca nu mai poate lucra cu un ministru care l-a mintit, solicitand implicit demisia lui Carmen Dan, o apropiata a lui Liviu Dragnea.El fusese propus pe acest post de Carmen Dan, in urma scandalului politistului pedofil.Carmen Dan a negat acuzatia si a sustinut ca Ionita a fost de acord cu propunerea sa.