UPDATE Ambasadorul roman, convocat la ministerul ungar de externe. Ungaria considera ca declaratiile premierului Tudose privind Tinutul Secuiesc sunt inacceptabile

In cursul discutiilor de vineri dimineata, ambasadorul roman a incercat sa dea explicatii lingvistice referitoare la aceasta declaratie, insa nu au fost acceptate de autoritatile maghiare, relateaza Digi24 Partidul ungar de la guvernare si formatiunea de opozitie LMP apreciaza ca afirmatiile lui Tudose sunt "inacceptabile si de neiertat", potrivit Daily News Hungary Declaratiile premierului roman "depasesc toate limitele, sunt fara precedent in politica europeana si marcheaza pentru totdeauna sufletul si memoria tuturor ungurilor", a spus purtatorul de cuvant al premierului, Balazs Hidveghi, adaugand ca niste scuze oferite imediat ar fi "minimul" necesar.El a spus ca partidele aflate la guvernare ii vor proteja pe etnicii maghiari din Romania chiar si de "primitivul" lor premier.Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri seara, la Realitatea TV, ca "nici nu poate fi vorba" de o autonomie a Tinutului Secuiesc, si a avertizat ca "daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile de acolo, toti vor flutura langa steag".Cei de la UDMR au reactionat joi foarte dur, presedintele executiv solicitandu-i premierului sa isi ceara scuze public si sa isi retraga declaratia, despre care afirma, pe Twitter, ca este una de "ev mediu".Premierul roman a revenit ulterior cu un mesaj pe Facebook: "Discutiile despre autonomia tinutului Secuiesc sunt in afara legii si nu merita luate in seama, reprezintand doar o incercare de destabilizare a unitatii Romaniei in anul Centenarului." Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri la RFI ca a fost socat de declaratia lui Tudose si a spus ca asteapa scuze de la premier.