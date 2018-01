Trump si-a anulat vizita la Londra. Presedintele trebuia sa inaugureze luna viitoare noua ambasada, care a costat 1,2 mld. dolari

''Nu sunt un mare fan al administratiei Obama care a vandut poate cea mai bine localizata si draguta ambasada din Londra pe 'maruntis', numai pentru a construi una noua intr-o locatie indepartata, pentru 1,2 miliarde de dolari. Proasta afacere. Vreti ca eu sa tai panglica - NU!'', a scris Trump pe Twitter.Anterior, presa britanica relatase ca vizita controversata a lui Trump la Londra a fost anulata.Cotidianul The Guardian, citand surse guvernamentale, a scris ca Donald Trump 'si-a retras ideea de a vizita Marea Britanie, de teama protestelor masive'.Publicatia Daily Mail a mentionat ca motivul anularii vizitei este acela ca Trump 'se teme ca nu va fi binevenit' la Londra.In timpul vizitei sale la Washington din luna ianuarie 2017, Theresa May i-a adresat lui Donald Trump invitatia de a face o vizita de stat in Marea Britanie. Propunerea a suscitat insa controverse la Londra.Cotidianul The Guardian a scris in luna iunie ca vizita de stat a lui Donald Trump in Marea Britanie a fost amanata pe termen nedefinit dupa ce, intr-o convorbire telefonica, el i-a transmis premierului britanic Theresa May ca nu doreste sa vina la Londra daca acest lucru ar provoca proteste de amploare. Casa Alba a dezmintit la acea data aceasta informatie.Ambele publicatii citate au precizat ca este de asteptat ca secretarul de stat american Rex Tillerson sa participe la inaugurarea noului sediu al ambasadei SUA la Londra.