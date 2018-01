Tulcea: Sedinta de urgenta a autoritatilor locale pentru a decide cum vor fi inlocuite cele 15 autobuze care au ars joi noapte

"Intr-o prima evaluare, sapte autobuze ar fi suficiente pentru asigurarea transportului in comun in municipiu si inteleg ca deja adjunctul directorului societatii Transport Public SA a plecat la Constanta pentru a discuta cu colegii de acolo in vederea inchirierii unor autobuze", a spus Hogea.El a afirmat ca, vineri dimineata, societatea Transport Public SA a scos pe trasee 11 autobuze.In ceea ce priveste incendiul care a afectat hala de reparatii a societatii din subordinea Consiliului Local al municipiului, Constantin Hogea si-a exprimat speranta ca imaginile video surprinse de camerele de filmat instalate in hala vor ajuta autoritatile in stabilirea cu exactitate a cauzei evenimentului.Potrivit sursei citate, mare parte din mijloacele auto afectate de incendiu are asigurare CASCO.Un numar de 15 autobuze si un microbuz, adica circa 50% din parcul de autovehicule al societatii Transport Public SA din orasul Tulcea, au fost distruse in noaptea de joi spre vineri, in urma unui incendiu izbucnit in hala societatii.