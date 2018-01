VIDEO UPDATE Tulcea: Incendiu masiv la garajul societatii de transport public, peste jumatate dintre autobuze au fost distruse

Directorul societatii de transport public afirma ca au ars 15 autobuze plus singurul microbuz. "E grav ca a ars hala de reparaţii, cu toată aparatura, nu mai avem practic unde să facem reviziile, reparaţiile, nimic, hala e distrusă. Vom încerca să reorganizăm transportul pe trasee, în regim de avarie, revine un autobuz plecat la Bucureşti, scoatem tot ce avem până reuşim să mai închiriem autobuze, cât de repede ne lasă procedurile legale“, a declarat Balan, potrivit Ziarul de Tulcea.Din hala cuprinsa de incendiu au fost evacuate circa 25 de butelii de oxigen si 3 de GPL, scrie Ziua de Constanta. Potrivit sursei citate, stalpii halei incendiate sunt pe cale sa cedeze si acoperisul se poate prabusi oricand."In garaj tineam autovehiculele care erau pregatite sa plece pe trasee in aceasta dimineata. Numarul total al autobuzelor detinute este de 27. Unul este la Bucuresti, iar in garaj aveam 13 autovehicule. Speram ca vom face fata solicitarilor calatorilor in aceasta dimineata", a afirmat directorul Balan.Societatea, potrivit sursei, are asigurata paza atat cu personalul propriu, cat si cu o firma privata.Directorul societatii Transport Public SA nu a putut mentiona valoarea estimata a pagubelor produse de incendiu, insa a amintit ca doua autobuze achizitionate anul trecut au costat circa 995.000 de lei.Pentru stingerea incendiului, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta, Florentin Daciu, se intervine cu opt autospeciale de stingere cu apa, un autovehicul SMURD si 80 de pompieri."Nu sunt victime", a precizat presei Daciu.