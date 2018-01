Decizie cu impact major pentru desfasurarea protestelor: Instanta a anulat amenda de 2.000 lei aplicata unui cunoscut protestatar de catre Jandarmerie/ Protestele pasnice nu pot fi interzise

Judecatoria secotrului 1 Bucuresti a anulat amenda de 2.000 lei aplicata unui cunoscut protestatar #rezist de catre Jandarmerie. Concret, protestatarul Marian Morosanu a fost amendat pe 6 iulie 2017 fiindca ar fi organizat protestul din 2 iulie din fata Guvernului si nu a reusit sa-i opreasca pe protestatari sa blocheze carosabilul inspre piata Romana. Judecatorul a constatat ca acestuia i-a fost incalcat dreptul la libera exprimare si ca "nu trebuie declarate in prealabil adunarile ce se desfasoara in exteriorul sediilor persoanelor juridice de interes public sau privat", se arata in motivare, potrivit"Solutia pe scurt: Admite plangerea contraventionala. Anuleaza procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria JO nr. 1660227/06.07.2017 si exonereaza petentul de la plata amenzii. Obliga intimata la plata catre petent a sumei de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand taxa judiciara de timbru. Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti", citim pe portal.just.ro. Marian Morosanu Tivilic a devenit cunoscut in timpul protestelor din Piata Victoriei pentru modul in care imita discursurile lui Nicolae Ceausescu