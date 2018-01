Medicul Mihai Lucan a gasit un dispozitiv de interceptare al DIICOT in masina sa. DIICOT: A fost instalat cu mandat de supraveghere tehnica

Medicul Mihai Lucan a descoperit in masina pe care o folosea un dispozitiv de interceptare ambientala care apartine Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizat si Terorism (DIICOT), iar reprezentantii institutiei au precizat ca a fost montat "cu respectarea normelor de procedura penala", in baza unui mandat de supraveghere tehnica, relateaza News.ro.





Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi seara, de catre reprezentantii DIICOT, procurorii au fost informati ca medicul Mihai Lucan a descoperit in autoturismul pe care il utiliza, un mijloc de interceptare ambientala care apartine Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizat si Terorism.





"Precizam ca dispozitivul a fost instalat in autoturismul utilizat de catre inculpatul Lucan Mihai urmare a punerii in executare a unui mandat de supraveghere tehnica, solicitat si obtinut cu respectarea normelor de procedura penala", se arata in comunicat.





Potrivit documentului, dispozitivul tehnic deconspirat a fost recuperat.





In 21 decembrie, Mihai Lucan, fiul acestuia, directorul administrativ al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj, Dan Emil Fofiu - Sanpatreanu, si directorul economic Sanda Rodica Baciu au fost retinuti pentru 24 de ore de catre procurorii DIICOT, pentru delapidare si constituirea unui grup infractional organizat.





In 22 decembrie, magistratii Tribunalului Bucuresti au respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a fostului sef al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj si a fiului acestuia, hotarand sa fie plasati sub control judiciar.





Conform procurorilor, membrii grupului au prejudiciat Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, inclusiv prin folosirea unui aparat utilizat in tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapie, aparat care a fost transferat la clinica privata fara acte, consumabilele necesare find achitate tot de institut. Astfel au fost tratati 159 de pacienti, findu-le percepute sume cuprinse intre 3.000 si 6.700 euro/interventie.





Zeci de plangeri privind decontari ilegale si defavorizarea unor pacienti de catre medicul urolog Mihai Lucan au fost facute de pacienti, dar si de medici de la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, a declarat fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu, precizand ca, dupa trimiterea Corpului de control la institutut, in cele sapte luni de mandat, "din fiecare plangere iesea cate un dosar care era trimis organelor de control".





Voiculescu mai spunea ca medicii, colegi ai profesorului Mihai Lucan, nu au facut dezvaluiri despre ilegalitatile comise de acesta, pentru ca riscau sa isi piarda functiile, existand chiar o situatie in care un medic care a pus la indoiala autoritatea lui Lucan a fost lovit, amenintat si i-au fost sabotate operatiile.