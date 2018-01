VIDEO Carmen Dan: Am acordul semnat al chestorului Ionita ca accepta sefia Politiei Capitalei/ Demisia mea poate fi hotarata doar in forurile statutare ale partidului/ Chestorul Despescu a fost informat despre agresiunea sexuala din 2016

Ministrul de Interne Carmen Dan a declarat joi seara, in cadrul unei conferinte de presa la sediul Ministerului Afacerilor Interne, ca a cerut demisia chestorului Despescu deoarece acesta avea cunostinta despre faptul ca agresorul sexual din 2016 era politist si nu a luat masuri. Carmen Dan sustine ca are acordul semnat al chestorului Ionita ca accepta sefia Politiei Capitalei in cazul in carul premierul Tudose ar fi acceptat demisia lui Despescu. Vorbind despre faptul ca premierul i-a cerut demisia, Dan spune ca aceasta hotarare se ia doar in cadrul partidului si nu o ia premierul. "Guvernul este unul politic, iar ministrii sunt nominalizati si validati in forurile statutare ale partidelor din Coalitie si tot acolo se aproba retragerea lor din Guvern", a declarat ministrul.

Antena 3 prezinta documentul semnat de chestorul Ionita ca accepta functia de sef al Politiei Capitalei





Declaratii Carmen Dan: "Despescu stia de agresiunea sexuala din 2016 si stia ca agresorul era politist"



Am trimis astazi corpul de control al MI la Politia Capitalei pentru a vedea modul in care s-a gestionat cazul de agresiune sexuala din 2016 al carei autor e un politist



Din dorinta de a ma asigura ca raportul dlui Despescu va fi unul obiectiv am decis aceasta verificare



La nivel MAI, exista un ordin care reglemeneaza o procedura de raportare, documentul prevede procedura de raportare, inclusiv timpii, acestia fiind de ordinul minutelor

Informatia ca autorul agresiunii din 2016 era politist a ajuns obligatoriu la cunostinta chestorului Bogdan Despescu

Acordul a fost semnat marti, inainte ca eu sa dau declaratia publica, iar el a ajuns si in fata premierului

A urmat apoi atacuri virulente in spatiul public la adresa lui si a familie

Chestorul Ionita m-a sunat apoi miercuri si mi-a comunicat toate acestea si indoielile lui

A urmat apoi iesirea premierului Tudose care a anuntat ca nu-l va schimba din functie pe chestorul Despescu si nu m-a intrebat nicio clipa despre chestorul Ionita

Nu stiu eu ce s-a intamplat cu chestorul Ionita in aceste doua zile. Sunt chestiuni pe plan personal si el trebuie sa explice aceste lucruri

De aceea, pot sa inteleg aceasta dubla pozitionare sub presiune a chestorului Ionita, dar de aici si pana sa fiu eu acuzata d eminciuna e o cale lunga

: Am aici declaratia lui ca isi da acordul sa accepte postul din fruntea Politiei Capitalei in cazul in care premierul accepta demisia chestorului Despescu

Despre demisie:

Guvernul este unul politic, iar ministrii sunt nominalizati si validati in forurile statutare ale partidelor din Coalitie si tot acolo se aproba retragerea lor din Guvern









Ministrul de Interne a fost audiat joi dimineata la Parchetul General in legatura cu dispozitivul de inregistrare pe care a afirmat ca l-a gasit in locuinta sa. La intrarea in sediul Parchetului, Carmen Dan a refuzat sa raspunda la intrebarile jurnalistilor.





La iesire, insa, ziaristii au intrebat-o din nou cum comenteaza acuzatiile lui Mihai Tudose.





"In ceea ce priveste declaratiile primului ministru, voi da lamuriri cat de curand", a raspuns aceasta.





Miercuri seara, la Antena 3, premierul Mihai Tudose a acuzat-o pe Carmen Dan ca l-a mintit atunci cand i-a spus ca actualul sef al Directiei Generale Anticoruptie, Catalin Ionita, a acceptat sa fie noul sef al Politie, iar acesta i-a spus ca a refuzat postul. "Un ministru de Interne care isi permite sa ma minta asa nu mai am ce sa lucrez cu ea. Mi-a spus ca e dispusa sa isi dea demisia, i-am spus ca o accept daca o da", a afir,at primul ministru, comentand ca aceasta isi va da demisia, "daca va fi lasata".