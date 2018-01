Fostul sef al Sectiei 18, despre dosarul lui Eugen Stan din 2016: Scrie negru pe alb ca este agent de politie la Brigada rutiera

Fostul sef al Sectiei 18, Radu Viorel, a declarat, la DIGI24, ca in dosarul deschis impotriva lui Eugen Stan in 2016 pentru agresiune sexualas crie negru pe alb ca acesta este agent de politie la Brigada Rutiera.





"Evenimentul din seara respectiva a fost raportat prin nota telex catre Politia Capitalei. Nota in care de doua ori e specificat faptul ca respectiva persoana era agent de politie in cadrul Brigazii Politiei Rutiere", a declarat fostul sef al Sectiei 18, Radu Viorel.





Intrebat daca agentii Sectiei 18 au ascuns procurorilor ca Eugen Stan, pe numele caruia exista o plangere de agresiune sexuala, ca este politist, Radu Viorel a spus ca "exista posibilitatea efectuarii de verificari, dar trebuie sa verifice cineva".





"Politistul care a primit dosarul a luat legatura cu procurorul de supraveghere iar din datele pe care le am, eu nu stiu dosarul, imi pare rau ca nu sunt inca in activitate ca sa pot sa probez cu documente, are la dosar adresa din care rezulta, adresa de la serviciul resurse umane din cadrul Politiei Capitalei, din care rezulta ca persoana respectiva era agent de politie in cadrul DGPMB in cadrul Brigada Rutiera. In dosar exista declaratia lui in care scrie negru pe alb la rubrica profesii ca este agent de politie la Brigada Rutiera. Deci lucrurile astea nu pot fi invocate de catre parchet. Ei sa demonstreze ca aceasta procurorare care a instrumentat dosarul, care vine ea acum cu povestile astea, cunostea despre dosar de a doua zi", a mai spus fostul sef al Sectiei.