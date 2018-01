Inspectia Judiciara s-a sesizat in legatura cu dosarul din 2016 al lui Eugen Stan, cauza in care procurorii spun ca agentii Sectiei 18 ar fi ascuns calitatea de politist al acestuia

Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu in legatura cu modul in care procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 au instrumentat un dosar deschis in 2016, dupa ce o femeie a reclamat faptul ca a fost agresata sexual de politistul Eugen Stan, au declarat pentru Agerpres oficiali din IJ.





Inspectia Judiciara s-a sesizat ca urmare a informatiilor aparute in presa privind tergiversarea de catre procurori a anchetei in acest dosar.





Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 a anuntat miercuri ca la data de 10 decembrie 2016, la Sectia 18 Politie a fost inregistrata o plangere formulata de o femeie, care reclama faptul ca a fost agresata sexual de Eugen Stan. In aceeasi zi, politistii au dispus inceperea urmaririi penale in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de agresiune sexuala.





In cursul urmaririi penale, politistii de la Sectia 18 au solicitat sa le fie transmise imaginile surprinse de camerele de supraveghere video de la locul comiterii infractiunii.





Procurorii sustin ca, in procesul-verbal incheiat de Sectia 18 Politie, a reiesit ca sistemul de supraveghere este instalat defectuos si nefunctional, aspect confirmat de administratorul blocului, persoana care a mai precizat ca nu stie sa-l foloseasca, intrucat a fost instalat de catre un vecin.





Parchetul mai arata ca agentii de la Sectia 18 au propus clasarea dosarului, insa in referatul de clasare trimis procurorilor nu au dezvaluit calitatea de politist pe care o avea Eugen Stan.





Ulterior, dupa repartizarea dosarului la procuror cu propunere de clasare, la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 s-a inregistrat adresa emisa de catre DGPMB - Brigada Rutiera prin care s-a solicitat stadiul cercetarilor privindu-l pe Eugen Stan.





"Procurorul de caz a dispus emiterea unei adrese catre DGPMB - Brigada Rutiera din care sa rezulte daca persoana banuita de comiterea faptei face parte din structurile politiei judiciare, pentru a se stabili competenta personala a organului de urmarire penala, conform dispozitiilor legale. In urma raspunsului inaintat de Serviciul Resurse Umane din cadrul DGPMB, s-a dispus de indata, prin ordonanta Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti din 21.07.2016, trimiterea cauzei de la Sectia 18 Politie la DGPMB - Brigada Rutiera, Biroul Control Intern, organ de cercetare penala competent dupa calitatea persoanei sa efectueze cercetarile in cauza", mai spune Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5.





Parchetul General a decis miercuri sa preia ancheta in acest dosar, concomitent cu preluarea anchetei si in dosarul in care Eugen Stan este acuzat ca a agresat sexual doi copii si pentru care a fost arestat preventiv.