Colegiul Medicilor: Asistam zi de zi la un asalt al presei asupra lumii medicale. Suntem martori, aproape neputinciosi, la aceasta denigrare constanta

"Corpurile profesionale din sanatate, fara exceptie, asista, din nou, de cateva saptamani la asalturi mediatice legate de fapte a caror evidenta nu o neaga nimeni. Afirmatiile, neprobate inca, ce constituie obiectul unei anchete penale, care au invadat spatiul public, reprezinta insa obiectul ingrijorarii noastre. Colegii nostri care isi practica profesia cu corectitudine, cu cinste, cu abnegatie, cu dragoste fata de pacientii lor constata astazi, inca o data, ca avalansa de informatii din ultima perioada nu face decat, pe langa a ostraciza inainte de vreme pe cel care este doar acuzat, sa arunce o lumina falsa si rauvoitoare asupra activitatii unui intreg corp profesional, influentand in felul acesta opinia publica si sadind o nejustificata neincredere in activitatea majoritatii medicilor. Am incredere ca justitia isi va face datoria. Sa asteptam deciziile definitive ale instantelor si sa acordam profesionistilor din sanatate respectul cuvenit", a declarat joi Gheorghe Borcean, presedintele Colegiului Medicilor din Romania, citat de News.ro."Cu toate ca, zi de zi, calitatea actului medical a crescut si rezultatele mai bune sunt de necontestat, perceptia publica asupra medicului s-a deteriorat in mod evident", sustin reprezentantii Colegiului Medicilor, intr-un comunicat.Colegiul Medicilor considera ca "Pe masura ce drepturile pacientilor cresc, in aceeasi masura libertatea de actiune a medicului este restransa. Pacientul are dreptul de a-si alege si medicul si optiunea terapeutica. Pacientul are acces la ghidurile de buna practica, pacientul are Legea drepturilor pacientului nr.46/2003, inclusiv accesul la justitie pentru a-si rezolva nemultumirile.""Desi medicina este subfinantata si subdotata de ani de zile totusi este capabila sa asigure servicii unei populatii de aproximativ 20.000.000. In fiecare an sunt prestate aproape 180 de milioane de servicii medicale de catre cei peste 55.000 de medici. Rezulta 9 servicii medicale pe locuitor si peste 3200 de servicii pe medic. In spitalizarea continua si de zi ajung intr-un an aproximativ 7 milioane de pacienti. Procentele reflecta activitatea sustinuta a medicilor din Romania, activitate care ar merita recunoastere, daca nu recunostinta dar in nici un caz oprobriu", mai spun reprezentantii Colegiului Medicilor.