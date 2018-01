Asociatia Elevilor din Constanta considera ca elevii nu vor mai putea filma eventualele abuzuri sau acte de violenta daca vor depune telefonul mobil la inceputul orei, asa cum prevede noul Regulament scolar

Asociatia Elevilor din Constanta considera ca prin faptul ca Ministerul Educatiei a interzis ca elevii sa aiba asupra lor telefoanele mobile in timpul orelor de curs, acestea urmand sa fie depuse la inceputul fiecarei ore intr-un loc special amenajat, atunci elevii nu vor mai putea sa filmeze daca un cadru didactic face un abuz sau daca un elev agreseaza un cadru didactic. AEC a spus ca desi folosirea telefoanelor mobile in timpul orei era interzisa oricum, telefoanele ramaneau la elevi, care le puteau folosi daca vedeau fapte de acest gen, relateaza News.ro.





Presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta, Constantin Alexandru Manda, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca de-a lungul timpului au fost agresiuni fizice atat din partea profesorilor fata de elevi, dar si invers, precizand ca violenta in scolile din tara noastra este foarte mare.





"Au fost, de-a lungul timpului, agresiuni fizice de ambele parti. Daca ar fi in mass-media sa fie prezentate saptamanal abuzurile din scoli, care sunt in special profesor versus elev, cred ca patru zile din cinci numai asta am avea in presa pentru ca violenta in scolile din Romania este foarte mare. Intr-adevar este condamnabil si regretabil ca au fost violente din partea elevilor la adresa profesorilor, dar haideti sa fim constienti ca s-a intamplat de-a lungul timpului in primul rand invers si nu este normal sa se intample in niciun fel. Violenta in scoala este condamnabila in toate formele sale si de la oricine ar veni. Nu trebuie sa aiba loc", a afirmat Constantin Alexandru Manda.





El considera ca aceasta violenta pleaca in primul rand din familie, un studiu recent aratand ca jumatate dintre elevi sunt maltratati zilnic acasa.





"Cred ca trebuie sa ne uitam de unde pleaca aceasta violenta in scoala. In primul rand, pleaca de la violenta in familie. Sa nu uitam ca peste jumatate dintre elevii din Romania, conform unui studiu Salvati Copiii sunt maltratati zilnic acasa. Deci, psihologic vorbind, de aici pleaca. Daca noi aplicam in familiile din Romania inca de cand sunt copiii mici ca bataia e rupta din rai, nu putem creste decat niste viitori agresori", a mentionat presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta.





El sustine ca decizia ministerului Educatiei de a obliga elevii ca la inceputul fiecarei ore sa depuna telefoanele intr-un loc special amenajat poate duce si la situatia in care elevii nu mai pot filma eventualele abuzuri facute de un cadru didactic asupra unui elev sau invers.





"Prin interzicea utilizarii telefoanelor mobile in timpul orei si depozitarea acestora, din moment ce elevii nu le vor mai avea la indemana, nu vor putea, de exemplu, sa filmeze daca un cadru didactic face un abuz in timpul orei de curs sau chiar daca un elev agreseaza un cadru didactic. Atunci orice vede acest lucru trebuie sa sesiseze. Poate fi o consecinta a faptului ca elevii nu-l vor mai avea in posesie in timpul orei", a mai spus Constantin Alexandru Manda.





El a precizat ca si pana la aceasta modificare utilizarea telefonului mobil era interzisa in timpul orei, elevul care il folosea putand fi sanctionat, dar aparatul ramanea asupra proprietarului sau, iar in cazul in care se intampla ceva de genul unui abuz sau al unei agresiuni, telefonul putea fi folosit pentru a filma situatia respectiva.





Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anuntat marti seara pe Facebook ca a fost modificat si completat Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar: "Am semnat astazi ordinul nr. 3.027/2018 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP)".





Noul regulement prevede ca pe durata orelor de curs telefoanele mobile se pastreaza in locuri special amenajate in sala de clasa: "In timpul orelor de curs este interzisa utilizarea telefoanelor mobile; prin exceptie de la aceasta prevedere, este permisa utilizarea acestora in timpul orelor de curs numai cu acordul cadrului didactic in situatia folosirii lor in procesul educativ sau in situatii de urgenta; pe durata orelor de curs telefoanele mobile se pastreaza in locuri special amenajate din sala de clasa setate astfel incat sa nu deranjeze procesul educativ".





Aceasta masura este contestata de Asociatia Elevilor din Constanta, care considera ca decizia luata este neconstitutionala.





"Si pana in prezent elevilor le era interzis sa utilizeze telefonul mobil, doar ca prin aceasta modificare ministrul Educatiei introduce o noua teza, conform careia la inceputul fiecarei ore elevii sunt obligati sa isi depoziteze telefonul mobil in locul special amenajate. Acest lucru, in opinia noastra, este neconstitutional si limiteaza exercitarea posesei elevilor pentru un bun al lor", a precizat Constantin Alexandru Manda.