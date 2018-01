Medicii de familie saluta propunerile CNAS privind procesul de debirocratizare, dar cer termene concrete de aplicare a acestora

Citeste aici propunerile de debirocratizare prezentate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

Medicii atrag, insa, atentia ca "un comunicat de presa general nu tine loc de document legislativ, nu contine precizari legate de ordinele, hotararile de guvern, legile care trebuie modificate, nu se preconizeaza intervalul de timp, termenele si persoane responsabile pentru ca aceste modificari sa devina operabile" si spun ca asteapta in continuare "un document oficial cu propuneri concrete si termene de solutionare ale acestora", arata Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF), intr-un comunicat."Salutam propunerile privind procesul de debirocratizare. Consideram ca propunerile anuntate in comunicatul CNAS se refera mai ales la ameliorarea accesului pacientilor la servicii de sanatate si raspund in mare masura multiplelor noastre solicitari legate de respectarea drepturilor pacientilor, indeosebi celor legate de trimiterea datelor medicale in dosarul electronic de sanatate (DES) fara acceptul pacientilor. Consideram insa ca legislatia referitoare la DES trebuie consistent ameliorata, trebuie sa existe precizari clare care sa permita completarea din partea pacientului a unui refuz standard, pe o anexa asumata de CNAS, in format electronic, care sa respecte drepturile pacientului si sa protejeze atat pacientul, cat si medicul de eventualele deficiente, atat in siguranta stocarii datelor cat si in ceea ce priveste confidentialitatea lor", arata reprezentantii medicilor de familie.Ei adauga ca "Asteptam in continuare un raspuns si din partea MS in ceea ce priveste reducerea documentelor prevazute de sistemul informational al acestuia, adica raportarea unitara si moderna, in format electronic, a datelor pe care astazi directiile sanitare le solicita in mod neunitar de la cabinetele medicale de pe tot teritoriul tarii. Mai exact, atragem atentia ca in afara documentelor care au legatura cu contractele furnizorilor de servicii medicale cu casele de asigurari, mai exista numeroase documente, registre, fise, referate, certificate, adeverinte si alte documente care sunt solicitate fara fundament de catre diverse comisii, inspectorate, alte institutii nemedicale care solicita excesiv activitatea din medicina familiei.""Consideram ca simplificarea circuitelor hartiilor si utilizarea datelor electronice in deplina siguranta vor permite colectarea mai rapida a unor date reale de morbiditate, estimari corecte, alcatuirea unor strategii de durata privind serviciile preventive si monitorizarea patologiilor care impovareaza sistemul de sanatate, astfel incat sa depasim etapa actiunilor formale. Propunerile din comunicat sunt asteptate de multa vreme, atat de catre pacienti cat si de catre medici. Impreuna ne exprimam dorinta de a fi implementate cat mai repede", incheie reprezentantii mecilor de familie.