BAC 2018 Modele de subiecte pentru examenele orale din februarie. Absolventii de liceu sustin luna viitoare competentele lingvistice si digitale

Absolventii de liceu, care sustin Bacalureatul in 2018, au la dispozitie, pe site-ul subiecte2018.edu.ro, modele de subiecte pentru probele orale din cadrul examenului. Fata de anul trecut, cele mai importante modificari ale examenului de Bacalaureat sunt faptul ca probele orale se vor desfasura in timpul anului scolar, in luna februarie, iar lucrarile scrise ale examenelor nationale vor fi corectat online, acasa sau in centrul de corectare, de catre profesori.





Modelele de subiecte pentru Evaluarea Nationala au fost construite in functie de trei cerinte: formulare clara, precisa si in stricta concordanta cu programele de examen, nivel mediu de dificultate si posibilitatea de a fi rezolvate in 120 de minute.





Modelele orientative de subiecte/biletele de examen/pachetele de fisiere pentru Bacalaureat 2018 au fost concepute in concordanta cu programele in vigoare ale examenului, astfel incat tratarea lor sa valorifice capacitatea de analiza, de sinteza, de generalizare si de abstractizare a candidatilor. De asemenea, vizeaza cuprinderea echilibrata a materiei studiate, solicitandu-se demonstrarea competentelor prevazute in programele de examen, respectiv incadrarea in timpul prevazut de metodologie pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. Comparativ cu anul 2017 nu au fost operate modificari in structura subiectelor.

Descarca mai jos modele de subiecte pentru competentele lingvistice si digitale ale examenului de Bacalaureat 2018









Model competente lingvistice l imba croata materna

Model competente lingvistice Limba Romana