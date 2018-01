 Avocatul general al Curtii Europene, in cazul cuplului gay Coman-Hamilton: Statul roman ar fi trebuit sa permita familiei sa se stabileasca in Romania ca soti

Statul roman ar fi trebuit sa permita familiei gay Coman-Hamilton sa se stabileasca in Romania ca soti, pentru ca notiunea de "sot" in cadrul directivei europene privind libera circulatie include si sotii de acelasi sex, si-a exprimat opinia avocatul General al Curtii Europene, Melchior Wathelet, in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) de la Luxembourg. Decizia finala a judecatorilor europeni in speta este asteptata in primavara anului 2018.





"Avocatul General considera ca notiunea de "sot" in cadrul directivei europene privind libera circulatie include si sotii de acelasi sex. In consecinta, statul roman ar fi trebuit sa permita familiei Coman-Hamilton sa se stabileasca in Romania ca soti, pentru a isi putea continua viata de familie inceputa in afara tarii. Decizia finala a judecatorilor europeni in speta este asteptata in primavara anului 2018", arata un comunicat al Asociatiei ACCEPT.





Potrivit avocatei Asociatiei Accept, Iustina Ionescu, asta inseamna ca din perspectiva dreptului european privind libera circulatie sotii de acelasi sex ar trebui sa fie egali in drepturi cu cei de sex opus, indiferent de legislatia statelor membre.





"Opinia Avocatului General sustine toate argumentele pe care Asociatia ACCEPT si petentii le-au prezentat judecatorilor europeni. Acesta a aratat ca notiunea de soti in cadrul directivei trebuie sa primeasca in intreaga Uniune o interpretare autonoma si uniforma, care include sotii de acelasi sex. Asta inseamna practic ca din perspectiva dreptului european privind libera circulatie sotii de acelasi sex ar trebui sa fie egali in drepturi cu cei de sex opus, indiferent de legislatia statelor membre. Opinia sa se bazeaza pe evolutia legislatiei din marea majoritate a statelor membre UE care recunosc si protejeaza familiile gay -22 din 28 de state ofera deja parteneriat civil sau casatorie pentru cuplurile de acelasi sex. Mai mult, avocatul general Wathelet subliniaza faptul ca discriminarea pe motive de orientare sexuala nu poate fi justificata de pretinsa protectie a familiei traditionale. Ne asteptam ca hotararea judecatorilor europeni sa ia in calcul toate aceste argumente si sa avem in cateva luni o decizie favorabila in cauza," a declarat Iustina Ionescu, avocata de drepturile omului si membra a Asociatiei ACCEPT.









Avocatul General indeplineste, in cadrul proceselor la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, rolul unui expert in drept european care ofera judecatorilor o opinie de specialitate, impartiala. Aceasta opinie ajuta judecatorii europeni sa isi formuleze decizia finala. Asociatia ACCEPT asteapta hotararea celor 15 judecatori ai Marii Camere CJUE in primavara acestui an.









"Primim cu mare bucurie opinia Avocatului General. Interpretarea lui arata ca autoritatile romane au gresit refuzand sa ne trateze ca familie. Speram ca decizia judecatorilor europeni sa confirme ca avem dreptul sa locuim impreuna in Romania ca soti," a declarat Clai Hamilton.









"Decizia judecatorilor europeni va fi extrem de importanta pentru Curtea Constitutionala si speram ca va fi inteleasa si de politicienii romani: cetatenii romani nu pot fi impartiti in buni si gay. Nu mai putem fi tratati ca cetateni inferiori, fara drepturi egale, pe baza prejudecatilor pe care unii le au cu privire la homosexualitate," a adaugat Adrian Coman.













Reamintim ca Adrian Coman, Clai Hamilton si Asociatia ACCEPT au fost audiati de Marea Camera a CJUE pentru stabilirea definitiei termenului "soti" in legislatia europeana privind libera circulatie pe teritoriul UE in data de 21 noiembrie 2017. Cazul a ajuns pe masa judecatorilor europeni dupa ce opinia lor a fost solicitata de Curtea Constitutionala a Romaniei, pentru a stabili daca articolele din Codul Civil care interzic recunoasterea casatoriilor gay incheiate in afara Romaniei sunt constitutionale sau nu.













Dupa ce CJUE va da o hotarare in primavara anului 2018, cazul va reveni la CCR, pentru o decizie finala in speta. Hotararea judecatorilor europeni este obligatorie atat pentru instanta din Romania, cat si pentru toti judecatorii din Uniunea Europeana.