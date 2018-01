Alexandru Arsinel, dupa 4 ore de audieri la DIICOT: Sentimentele mele fata de medicul Mihai Lucan nu s-au schimbat, ii voi purta recunostinta

"Am incercat, in masura amintirilor, sa raspund procurorilor. Asta nu inseamna ca sentimentele mele fata de medicul Lucan s-au schimbat. Ramane un om pe care il voi aprecia si ii voi purta recunostinta", a afirmat Arsinel, care a fost insotit la audieri de un avocat, potrivit News.ro.El a ajuns la DIICOT in jurul orei 9:00 si a fost audiat de procurori in calitate de martor in dosarul medicului Mihai Lucan.Actorul a fost acuzat ca ar fi beneficiat de tratament preferential din partea profesorului Lucan, in 2013, cand a fost supus unui transplant renal, la cateva zile dupa ce a fost trecut pe lista de asteptare a bolnavilor.In 4 ianuarie, actorul Alexandru Arsinel spunea ca nu stie nimic despre acuzatiile aduse medicului Mihai Lucan, afirmand ca se profita de notorietatea sa de persoana publica. Arsinel afirma ca nu a contat numele sau in prioritatea transplantului, ci starea grava de sanatate, adaugand ca aprinde lumanari la biserica pentru doctorul Lucan, care l-a salvat. "Ma bucur ca ajung la o biserica si pot sa aprind o lumanare pentru doctorul Lucan care m-a salvat", a declarat atunci Alexandru Arsinel.El mai spunea ca nu cunoaste acuzatiile si ca nu isi da seama ce se intampla: "Intamplarea face ca am un nume care rezoneaza intr-un anumit fel si jigodiile profita de treaba asta", a sustinut Arsinel.Intrebat si daca acest lucru a contat la transplant, actorul a spus ca starea sa grava de sanatate a fost cea care a contat: "A contat ca mai functionam 7% cu rinichii."Pe 21 decembrie anul trecut, Mihai Lucan, fiul acestuia, directorul administrativ al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj, Dan Emil Fofiu - Sanpatreanu si directorul economic Sanda Rodica Baciu au fost retinuti pentru 24 de ore de catre procurorii DIICOT, pentru delapidare si constituirea unui grup infractional organizat. In 22 decembrie, magistratii Tribunalului Bucuresti au respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a fostului sef al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj si a fiului acestuia, hotarand sa fie plasati sub control judiciar.Potrivit procurorilor, membrii grupului au prejudiciat Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, inclusiv prin folosirea unui aparat utilizat in tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapie, aparat care a fost transferat la clinica privata fara acte, consumabilele necesare find achitate tot de institut. Astfel au fost tratati 159 de pacienti, findu-le percepute sume cuprinse intre 3.000 si 6.700 euro/interventie.Zeci de plangeri privind decontari ilegale si defavorizarea unor pacienti de catre medicul urolog Mihai Lucan au fost facute de pacienti, dar si de medici de la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, a declarat fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu, precizand ca, dupa trimiterea Corpului de control la institutut, in cele sapte luni de mandat, "din fiecare plangere iesea cate un dosar care era trimis organelor de control". Voiculescu mai spunea ca medicii, colegi ai profesorului Mihai Lucan, nu au facut dezvaluiri despre ilegalitatile comise de acesta, pentru ca riscau sa isi piarda functiile, existand chiar o situatie in care un medic care a pus la indoiala autoritatea lui Lucan a fost lovit, amenintat si i-au fost sabotate operatiile.