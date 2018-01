Ministerul Sanatatii sustine ca mama bebelusului infectat cu candida, care a murit de septicemie la Spitalul Sf. Pantelimon, "a fost depistata cu germene multirezistent la internare"

Nascut in 1 septembrie 2017, Tudor Radu a decedat pe 7 octombrie 2017, iar ministrul Florian Bodog a cerut un control abia pe 28 decembrie, a scris Tolo.ro.Fiind inainte de Revelion, "nu s-a putut lua legatura cu departamentul de prevenire a infectiilor intraspitalicesti" de la "Sf. Pantelimon", au scris in raport inspectorii Directiei de Sanatate Publica, potrivit sursei citate.Spitalul a primit ragaz sa-si pregateasca raspunsurile pana dupa Anul Nou, cand s-au facut deja trei luni de la moartea baietelului, a mai scris Tolo.ro, adaugand ca "raportul curge catre ideea ca mama a adus infectiile fatului, copilul s-a nascut cu pneumonie si, in concluzie, spitalul Sf. Pantelimon nu are nicio responsabilitate."Urmare a informatiilor aparute in mass-media cu privire la decesul unui nou-nascut in Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon in luna octombrie 2017, Ministerul Sanatatii precizeaza urmatoarele:Familia nou-nascutului a depus o sesizare la Ministerul Sanatatii in data de 13 noiembrie 2017, in care solicita investigarea cauzelor care au dus la decesul nou-nascutului. La depunerea sesizarii, familia a solicitat verbal si o audienta la Cabinetul ministrului Sanatatii, in care sa discute despre cazul fiului lor. Conform calendarului de audiente (afisat pe pagina de web a MS, www.ms.ro, Date de Contact), urmatoarea data la care Cabinetul ministrului acorda audienta a fost 4 decembrie 2017.In data de 4 decembrie 2017, familia s-a intalnit cu consilierul pe probleme de asistenta medicala al ministrului Sanatatii, In cadrul discutiilor, reprezentantul MS a explicat familiei ca, potrivit legislatiei in vigoare, in situatia in care un pacient considera ca a fost victima unui act de malpraxis, acesta trebuie sa adreseze personal o sesizare la Comisia de monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis care functioneaza la nivelul Directiei de Sanatate Publica teritoriala. Aceasta procedura legala este reglementata prin art. 679 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare. Comisiile de monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis constituite la nivelul directiilor de sanatate publica functioneaza independent, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1343/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis. De asemenea, pacientul trebuie sa sesizeze, personal, Colegiul Medicilor, care are atributiile si competentele necesare de investigare a cazurilor semnalate.De comun acord, reprezentantul MS si familia, au decis ca sesizarea sa fie preluata si de catre Ministerul Sanatatii pentru a fi directionata catre Colegiul Medicilor, solicitandu-se investigarea acestui caz. Astfel, Ministerul Sanatatii a transmis sesizarea familiei catre Colegiul Medicilor in data de 6 decembrie 2017. De asemenea, sesizarea a fost transmisa in atentia Directiei de Asistenta Medicala si Inspectiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii.In urma acestor demersuri, Directia de Asistenta Medicala a solicitat Directiei de Sanatate Publica Bucuresti sa preia analiza cazului semnalat si sa faca verificarile necesare, in limita competentelor.Directia de Sanatate Publica Bucuresti a initiat o actiune de verificare in data de 28 decembrie 2017 la Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon. Primele rezultate ale controlului au fost transmise in data de 9 ianuarie 2018 catre Ministerul Sanatatii si nu evidentiaza incalcari ale procedurilor de acordare a asistentei medicale.Conform raportului de control, gravida a fost depistata cu infectie vaginala si cu germene multirezistent la internarea in unitatea sanitara.Acelasi raport de control arata ca, in luna septembrie 2017, in Sectia de Obstetrica Ginecologie a fost inregistrat un singur caz de infectie asociata asistentei medicale care nu a fost confirmata in investigatiile medicale ale gravidei. De asemenea, in rapot se precizeaza ca, in sectia de Neonatologie nu au fost inregistrate infectii asociate asistentei medicale in luna septembrie 2017. In cazul nou-nascutului a fost depistata aceeasi infectie ca in cazul mamei.Ministerul Sanatatii trateaza cu seriozitate cazurile semnalate si efectueaza investigatiile necesare, in limita competentelor.O analiza profesionala a actului medical, care sa constate daca este vorba despre o greseala medicala sau o corelatie directa intre actul medical si decesul nou-nascutului, poate fi realizata de catre Colegiul Medicilor sau Comisia de monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis, organisme abilitate sa pronunte un verdict in acest caz.Facem precizarea ca, in cursul zilei de ieri (marti - n.red.), imediat dupa ce a fost informat despre acest caz, ministrul Sanatatii, Florian Bodog a cerut demararea unei anchete interne pentru a se verifica daca procedurile interne au fost respectate.