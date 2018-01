Moldova vrea sa se uneasca cu Transilvania. Intalnire de lucru, la Iasi, pentru Autostrada Ungheni-Iasi-Targu Mures

O intalnire de lucru pentru sustinerea construirii Autostrazii Marii Uniri - pe traseul Ungheni - Iasi - Targu Mures va avea loc, vineri, la Iasi, la care vor lua parte parlamentari, europarlamentari, primari, presedinti de consilii judetene, oameni de afaceri, dar si secretarul de stat din cadrul Ministerului Transporturilor, Catalin Balan. Intalnirea de lucru este organizata de Grupul de initiativa civica "Impreuna pentru A8", care doreste un raspuns transant din partea autoritatilor ca isi vor uni fortele pentru a aseza Autostrada in randul prioritatilor nationale finantabile, investitie de care se vorbeste de 10 de ani.









Redam comunicatul de presa:









Grupul de initiativa civica "Impreuna pentru A8" organizeaza in data de 12 ianuarie 2018, intre orele 11.00 -14.00, la Hotel Unirea Iasi, o intalnire de lucru in care isi propune sa reafirme sustinerea pentru construirea A 8- Autostrada Marii Uniri - pe traseul "Ungheni - Iasi - Targu Mures". Noi, organizatorii evenimentului de la Iasi, dorim sa afirmam public, cu tarie si responsabilitate ca mesajul nostru catre romani si Romania este unul de unitate si de colaborare.





La aceasta intalnire vor participa institutii, organizatii si lideri ai comunitatii care trebuie sa-si coordoneze eforturile pentru ca autostrada A8 sa devina realitate, de la reprezentanti ai guvernului, parlamentari de toate culorile politice din judetele prin care ar urma sa treaca autostrada, primari si presedinti de consilii judetene, pana la lideri ai comunitatilor religioase, ai societatii civile, mediului de afaceri si mass media.





Apreciem faptul ca invitatii nostri au inteles caracterul special al intalnirii si au acceptat sa contribuie constructiv la gasirea solutiilor pentru realizarea obiectivului nostru.





Consideram ca este necesar ca toate partidele politice sa faca un pact pentru infrastructura rutiera, ca una dintre solutiile de dezvoltare a tarii ¬ cu declararea autostrazii A8 ca investitie prioritara, ceea ce ar insemna sustinerea tuturor partidelor politice pentru aceste proiecte.





Despre Autostrada A8 se vorbeste de peste 10 ani, ca solutie majora de dezvoltare. Au fost numeroase initiative de generare a unui curent de opinie si asumare politica pentru realizarea acestui proiect, de la actiuni ale parlamentarilor, pana la cele ale societatii civile. Din pacate, pana acum nu sunt clare directiile de actiune.





Exista si un proiect de lege care a fost adoptat de Senat si care prevede construirea autostrazii pentru care militam noi, ca solutie de dezvoltare a majoritatii judetelor din regiune.





A8 face parte din culoarul principal de transport european, asa cum a stabilit Comisia Europeana in 2012, cum apare si in Master Planul General al Romaniei, ceea ce permite inclusiv accesarea de fonduri europene pentru 85% din investitie.





Cele trei tronsoane ale A8 (Iasi - Targu Neamt/Targu Neamt - Ditrau/Ditrau - Targu Mures) se regasesc in POIM (Programul Operational de Infrastructura Rutiera Mare) 2014 - 2020, program ce finanteaza proiecte de dezvoltare a infrastructurii rutiere si care sunt cuprinse in MPGT in Romania, document strategic aflat in gestiunea Ministerului Transporturilor (aprobat prin HG 666/2016).





Vineri, la Iasi, vom spune transant ca a venit momentul in care sa ne unim fortele si sa asezam in randul prioritatilor nationale finantabile acest obiectiv.





Speram ca, la finalul acestei intalniri, sa avem conturate grupurile de lucru si institutiile la nivelul carora vor functiona si un calendar de lucru, astfel incat sa fie identificate solutii reale pentru realizarea obiectivului nostru, iar procesul de adoptare a deciziilor sa fie transparent si sa poata fi monitorizat de societatea civila.





In paralel, societatea civila va pregati cetatenii obisnuiti de pe traseul autostrazii, prin ample campanii de informare si alte intalniri publice. Fiecare dintre acesti patru milioane si jumatate de locuitori ai judetelor de pe trasul A8 trebuie sa constientizeze ca neimplicarea unui politician pentru autostrada este semnalul de alarma pentru intrebarea: vrea votul meu, dar vrea si bunastarea mea?





Mentionam ca actiunile societatii civice au inceput in iunie 2017, cand un grup de ieseni a decis sa atraga atentia asupra proiectului A8. Astfel, prima actiune a fost o petitie online si apoi marsul motorizat de la Iasi la Ungheni, care a scos in strada peste 300 de taximetristi si masini private, mars continuat a doua zi cu marsul mare motorizat spre Targu Mures, pentru care s-au incolonat peste 300 de masini, motociclete, autocare, camioane. In aproape toate localitatile importante de pe traseu s-au alaturat iesenilor si populatia din zona, 50 de motociclisti de la Cluj si firme de transport din Suceava si Botosani.





"Lantul uman" de pe pietonalul Stefan cel Mare din Iasi, format din aproximativ 2000 de oameni, este o alta actiuneprin care societatea civila si-a manifestat sustinerea pentru acest proiect.





Multumim tuturor celor care si-au manifestat sprijinul fata de initiativele noastre si care au participat la toate actiunile organizate de noi si de toti colaboratorii nostri din societatea civila.