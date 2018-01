VIDEO O luna de protest "Va vedem din Sibiu", sarbatorita printr-un nou flashmob in "Zona libera de coruptie": Ne tinem de mana pentru a arata ca rezistam, impreuna, pana la capat

In 11 ianuarie implinim o luna de cand am inceput protestele neobosite Va vedem din Sibiu.E adevarat, am crescut intr-o luna de rau si ger cat altii in 10 de bine si caldut. N-am fi tarat geamantane pe trotuar, n-am fi adus oglinzi si copii, nu ne-am fi aparat cu Constitutia in mana, daca alianta PSD-ALDE ar luat mainile de pe Legile Justitiei.Pentru aniversarea din 11 ianuarie, am ales o poza din prima zi de revolta, cand eram o mana de oameni aliniati in Piata Huet. Acum, datorita voua, am reusit sa crestem numarul si, aproape zilnic, sa construim un zid uman vigilent, prezent in fata sediul PSD fara oboseala.Daca si pentru tine Zona Libera de Coruptie inseamna ceva, vino maine la ora 12 in Piata Huet sa celebram prin prezenta noastra prima luna in care tacerea ne-a unit!Coregrafie speciala: ne tinem de mana pentru a arata ca rezistam, IMPREUNA, pana la capat. Uniti!