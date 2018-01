Carmen Dan, dupa ce premierul Mihai Tudose i-a cerut demisia: Voi da lamuriri cat de curand

Ministrul de Interne a fost audiat joi dimineata la Parchetul General in legatura cu dispozitivul de inregistrare pe care a afirmat ca l-a gasit in locuinta sa. La intrarea in sediul Parchetului, Carmen Dan a refuzat sa raspunda la intrebarile jurnalistilor.La iesire, insa, ziaristii au intrebat-o din nou cum comenteaza acuzatiile lui Mihai Tudose."In ceea ce priveste declaratiile primului ministru, voi da lamuriri cat de curand", a raspuns aceasta.Intrebata daca isi da demisia, Carmen Dan a repetat: "Am spus ca voi da lamuriri cat de curand".Miercuri seara, la Antena 3, premierul Mihai Tudose a acuzat-o pe Carmen Dan ca l-a mintit atunci cand i-a spus ca actualul sef al Directiei Generale Anticoruptie, Catalin Ionita, a acceptat sa fie noul sef al Politie, iar acesta i-a spus ca a refuzat postul. "Un ministru de Interne care isi permite sa ma minta asa nu mai am ce sa lucrez cu ea. Mi-a spus ca e dispusa sa isi dea demisia, i-am spus ca o accept daca o da", a afir,at primul ministru, comentand ca aceasta isi va da demisia, "daca va fi lasata".