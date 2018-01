Tudose a trimis Corpul de control la Compania de Autostrazi pentru suspiciuni de frauda la constructia unor tronsoane de autostrada - surse

La CNAIR ar exista suspiciuni de frauda in executarea contractelor pentru constructia unor tronsoane de autostrada. Compania este permanent in centrul unor controverse majore privind modul in care gestioneaza constructia de autostrazi.Decizia de a trimite Corpul de Control la Compania de Drumuri vine in contextul in care se ia in discutie prelungirea mandatului directorului interimar, Stefan Ionita, care urmeaza sa expire in doua zile. Ionita a fost numit director interimar pe 13 ianuarie 2017.--