Raportul senatorilor democrati despre "amenintarea" Vladimir Putin acuza Biserica Ortodoxa rusa ca instrument al Kremlinului / Preotii romani care au condus proteste anti-fracturare, mentionati in raport

Acest raport de 206 de pagini, redactat in principal plecand de la informatii publice si de presa, inscrie in arhivele Congresului american pozitia democratilor potrivit careia cel de-al 45-lea presedinte al tarii ramane pasiv in fata atacurilor informatice, de propaganda sau de alta natura ale "regimului corupt al lui Putin". Vladimir Putin este calificat drept o amenintare grava la adresa Statelor Unite pe care Donald Trump prefera sa nu o ia in seama Documentul acuza legaturile dintre Ministerul rus de Externe si Biserica Ortodoxa rusa pentru a promova interesele Kremlinului.Astfel, potrivit unui raport al Chatham Maison, in Ucraina, Georgia si Armenia, comitete de parinti ortodocsi, pe modelul comitetelor similare rusesti, au lansat atacuri impotriva gruparilor LGBT si feministe", se arata in document.Aceste comitete "pretind ca egalitatea de sexe este o constructie occidentala destinata sa raspandeasca homosexualitatea inn Europa de Est, acuzand Statele Unite si UE pentru degradarea 'sanatatii morale' in respectivele societati. Biserica Ortodoxa rusa se bucura de un sprijin puternic din partea oligarhilor conectati la Kremlin Konstantin Malofeev si Vladimir Yakunin, ambii supusi sanctiunilor americane."In Bulgaria si Romania, Kremlinul ar fi cooptat preoti ortodocsi pentru a conduce proteste anti-fracturare hidraulica", o referire la manifestatiile impotriva explorarii si exploatarii gazelor de sist care au avut loc in 2012 in Romania.Potrivit raportului, in Republica Moldova, preoti de rang inalt au "lucrat pentru a opri integrarea tarii cu Uniunea Europeana (conducand manifestarile anti-homosexuali si chiar pretinzand ca noile pasapoarte biometrice pentru UE sunt satanice deoarece au un cod numeric format din 13 cifre), iar preotii din Muntenegru au condus eforturile pentru a impiedica aderarea tarii la NATO".Raportul, intitulat "Atacurile asimetrice ale lui Putin impotriva democratiei in Rusia si in Europa: implicatii pentru securitatea nationala americana", prezinta pe larg parcursul si metodele lui Vladimir Putin, pe care il acuza, alaturi de regimul lui, de coruptie si spalare de bani, propaganda, legaturi cu crima organizata si comandarea de asasinate politice. Capitole ale raportului descriu tentativele rusesti de ingerinta in diverse procese electorale din Europa si prezinta si recomandari.O concluzie traverseaza documentul: spre deosebire de Statele Unite, alte democratii vizate de operatiuni de dezinformare si de atacuri cibernetice atribuite Moscovei, de la Finlanda la Spania, au reactionat ferm.